«Иностранка» проведёт День Республики Бурятия



15:00 - Приветственные слова Павла Кузьмина, генерального директора библиотеки иностранной литературы, и Соелмы Дагаевой, министра культуры РБ;

15:20 - Исполнение бурятских песен на национальных инструментах Лудубом Очировым, музыкантом и композитором, победитель ряда российских и международных конкурсов;

15:30 - Презентация культурного маршрута «По стопам монаха Иакинфа (Бичурина)» Мигелем Паласио, заместителем генерального директора библиотеки иностранной литературы, руководителем ассоциации «Святыни неразделённого христианства»;

15:50 - «Погонщик простой вселеноподобного слова…»: творческий вечер Амарсаны Улзытуева. Амарсана Улзытуев, член Союза писателей России, поэт, переводчик, преподаватель Литературного института имени М. Горького;

16:30 - «Хорошая девочка»: встреча с поэтессой и прозаиком Евгенией Фахуртдиновой. Евгения Фахрутдинова, член Союза писателей Бурятии и России, прозаик, сценарист, шеф-редактор телерадиокомпании «Русский мир»;

17:00 - «Буддизм в России»: встреча с Даши ламой. Даши лама, представитель Иволгинского дацана;

17:30 - «Новые книги Бурятии»: обзор новинок литературы. С участием музыкантов, играющих на народных инструментах морин-хуре и ятаге. Людмила Владимировна Гармаева, директор национальной библиотеки РБ;

18:00 - Флэшмоб «Таёжная, озёрная, степная…»: чтение стихотворения классика бурятской литературы Дамбы Жалсараева. Все участники мероприятия.



Вход свободный по читательскому билету и предварительной регистрации.



Возрастное ограничение: 16+.



Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы продолжает серию мероприятий, раскрывающих культуру, традиции и духовное наследие регионов России. 10 марта будет посвящено культуре Бурятии.Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в этот день читателей ждут интересные встречи на самые разные темы: поэзии, культурного туризма, литературных новинок, буддизма, национальной музыки. В национальной библиотеке Бурятии будет экспонироваться выставка изданий из фондов библиотеки иностранной литературы, связанных с республикой, и демонстрироваться видеофильмы о регионе.