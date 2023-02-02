В Улан-Удэ и пригородном районе будут весь день отлавливать бродячих собак

А местные жители смогут привить своих питомцев от бешенства







Безнадзорных псов отлавливают в микрорайонах Аэропорт и Сокол и иволгинском улусе Хойтобэе. Специальные мобильные группы проверяют, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.



Сообщить о нарушителях и подать заявку на отлов можно, позвонив в оперативный штаб по номеру 8 (9025) 301-708.





Кроме того, все желающие могут привить собак от бешенства и за определённую плату зарегистрировать их и установить специальный микрочип. Для этого на Левом берегу развернули мобильные пункты. Один из них находится в микрорайоне Аэропорт у дома № 7, второй – на улице Сагаан Дали, 28 в ДНТ «Авиатор-2» в Хойтобэе (здание культурно-спортивного центра).



В четверг, 2 февраля, в Улан-Удэ и Иволгинском районе проходит очередной «собачий» рейд. Она призван пресечь пути миграции безнадзорных животных в столицу Бурятии.