В Улан-Удэ и пригородном районе будут весь день отлавливать бродячих собак

А местные жители смогут привить своих питомцев от бешенства
В четверг, 2 февраля, в Улан-Удэ и Иволгинском районе проходит очередной «собачий» рейд. Она призван пресечь пути миграции безнадзорных животных в столицу Бурятии.
Безнадзорных псов отлавливают в микрорайонах Аэропорт и Сокол и иволгинском улусе Хойтобэе. Специальные мобильные группы проверяют, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
Сообщить о нарушителях и подать заявку на отлов можно, позвонив в оперативный штаб по номеру 8 (9025) 301-708.
Кроме того, все желающие могут привить собак от бешенства и за определённую плату зарегистрировать их и установить специальный микрочип. Для этого на Левом берегу развернули мобильные пункты. Один из них находится в микрорайоне Аэропорт у дома № 7, второй – на улице Сагаан Дали, 28 в ДНТ «Авиатор-2» в Хойтобэе (здание культурно-спортивного центра).
Сейчас уборщики территорий формируют снежные валы
Юрий Ботоев рассказал, как снимали продолжение популярной криминальной драмы
Конкурс проводился в рамках Года педагога и наставника
В Горячинске подобный ремонт не проводился с 1980-х годов
Заявки нужно успеть подать до 20 февраля
Их запрещено выбрасывать на свалки и оставлять в лесу
Проблему решили в Джидинском и Бичурском районах
Она будет рассчитана на 100 посещений в сутки
Работы планируют завершить до 10 июня
Досмотрено 8 тонн багажа и ручной клади
Показы состоятся в рамках международного фестиваля
Основные работы по восстановлению Успенского храма в Калинино планируют начать с наступлением тепла
За победу боролись 11 команд
В резервате заявили, что он плыл по воде как крокодил
У 22-летнего контрактника остался маленький сын