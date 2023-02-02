Проблему решили в Джидинском и Бичурском районах
Как сообщал «Байкал-Daily», жители села Джида жаловались, что ученики местной школы вынуждены добираться до учебного заведения пешком. Дети, по их словам, так и не дождались обещанный автобус.
После этой публикации прокуратура Бурятии провела проверку.
Установлено, что в Джидинской средней общеобразовательной школе после завершения новогодних каникул 9 января подвоз учеников на школьном автобусе не осуществлялся. С 10 января транспортное обслуживание возобновлено.
- В целях недопущения впредь нарушений прав несовершеннолетних на доступность образования прокурором Джидинского района директору образовательной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, проверку прокуратура провела в Бичурском районе. 29 учеников Мало-Куналейской средней общеобразовательной школы живут на расстоянии более 1 км от неё. Однако при наличии на балансе организации школьного автобуса в течение первой и второй четверти подвоза детей до школы и обратно не было.
Исполняющему обязанности начальника районного управления образования администрации Бичурского района внесено прокурорское представление.
Перевозка детей с 10 января возобновлена.
В Бурятии после вмешательства прокуратуры сельские школьники получили автобусы
Общество, Фото:
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