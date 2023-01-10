В Бурятии сельские школьники не могут дождаться автобусов

В январские морозы им приходится ходить на занятия пешком





Жители села Джида в Бурятии рассказали, что ученики местной школы вынуждены добираться до учебного заведения пешком. Дети, по их словам, так и не дождались обещанный автобус.- Обещали, что их будут возить, но они до сих пор ходят пешком в мороз по два и более километра, – заявили сельчане в группе«Джида-инфо 24/7».Руководитель районного управления образования Ольга Прушенова отметила, что подвоз начнёт осуществляться с третьей четверти.- Ждём открытия нового финансового года, то есть поступления денег на ГСМ, – подчеркнула она.Проблемы с подвозом школьников возникли и в бичурском селе Малый Куналей.- Выделили автобус для перевозки детей в утреннее время, но их сбор не проводится, а морозы крепчают. Например, в СПТУ 17 учеников, а до школы – два с половиной километра. А за Куналеем детей ещё больше. На улице Колхозная тоже много. Что нам делать и куда обратиться, – поинтересовались бичурцы.В РУО пояснили: поступившие в район транспортные средства сейчас проходят процедуру оформления- Оформлены страховые полисы, подписан проект договора по безвозмездной передачи со стороны района. Ещё будет произведена калибровка тахогрофа и системы ГЛОНАСС. После выполнения необходимых по закону процедур начнётся подвоз школьников, – заверил и. о. начальника районного управления образования Дмитрий Сидоров.