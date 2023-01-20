Аномальные морозы в Иркутской области сохранятся ещё несколько суток









По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20-22 января местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40,-45°, в северных и верхнеленских районах -50,-55°. В Иркутске - аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14° ниже климатической нормы.- Будьте максимально бдительны! Сильные морозы несут с собой риск возникновения пожаров при усиленном и зачастую неправильном использовании печей и электрооборудования, а также неприятности в виде переохлаждения или обморожения, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Одеваться в такую погоду лучше свободно и в несколько слоёв - неплотно прилегающая одежда создаёт дополнительную «воздушную подушку». Нельзя выходить на мороз без перчаток или варежек, шарфа и шапки - чем меньше площади поверхности вашего тела останется незащищённой, тем лучше.Обувь не должна жать - тесные ботинки являются частой причиной обморожения ног. В мороз лучше носить не хлопчатобумажные, а шерстяные носки, которые лучше впитывают излишнюю влагу. Тёплые стельки обязательны.Металл на морозе становится опасен, и лучше не прикасаться к нему незащищённой кожей - возможно «прилипание». Холодовую травму способны вызвать даже обычные серьги. Кольца же могут нарушить нормальную циркуляцию крови в пальцах.- В мороз воздержитесь от употребления алкоголя и курения. Спиртное провоцирует усиленное выделение тепла организмом, создавая в то же время опасную иллюзию комфорта, и переохлаждения можно просто не заметить. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, плохо влияют на циркуляцию крови в периферийных сосудах. Это делает верхние и нижние конечности гораздо более уязвимыми перед низкими температурами, - отмечают специалисты.При переохлаждении, отморожении либо замерзании рук или ног как можно скорее зайдите в тёплое помещение. Это может быть любой магазин, заведение общепита или подъезд жилого дома. Ветер значительно увеличивает вероятность и силу последствий холодовых травм - от него лучше спрятаться.Если вы едете в автомобиле, и он заглох там, где нет никаких населённых пунктов или местность вам не знакома, выходить из него не следует. Оставаясь в салоне, вызовите помощь по телефону или дождитесь, когда по трассе будут ехать другие люди на автомашине.Первая помощь при обморожении и переохлаждении должна состоять в немедленном прекращении воздействия холода и доставлении пострадавшего в тёплое помещение. Затем, чтобы восстановить кровообращение в повреждённых конечностях, следует снять с пострадавшего промёрзшую обувь, перчатки и носки, а также дать ему выпить значительное количество горячей жидкости - например, сладкого чая. Для облегчения состояния можно принять обезболивающий препарат, но в любом случае одновременно с проведением этих мероприятий следует вызвать врача.При обморожениях категорически не рекомендуется растирать пострадавшие участки тела снегом, так как это повредит и без того хрупкие после холодовой травмы кровеносные сосуды конечностей и может способствовать занесению болезнетворной инфекции через неизбежные микроссадины. При глубоком обморожении втирать в кожу различные масла и жиры, равно как и растирать её спиртом - не только бесполезно, но и травмоопасно.- Не проводите согревание пострадавших конечностей под струёй горячей воды, у батареи или обогревателя - они должны согреваться только изнутри с помощью кровотока. В противном случае, когда клетки кожи уже «оттаяли», а кровь к ним ещё не поступает, может развиться некроз, - предупреждают в региональном МЧС.Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, не позволяйте гулять без сопровождения взрослых, провожайте и встречайте и школы. Заигравшийся ребёнок может не почувствовать обморожение.