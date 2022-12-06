В Бурятии прояснилась ситуация с записью к врачам через Госуслуги

К ним не удаётся попасть по нескольким причинам













Тогда же в пресс-службе регионального Минздрава сообщили: медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале Госуслуг. В ведомстве уточняли, что при возникновении вопросов нужно позвонить в техподдержку по номеру 37-72-71. Подобные проблемы возникли в Бурятии ещё в начале года. Как сообщал «Байкал-Daily», разработчик портала «Доктор 03» отказался от работы в республике, из-за чего с 1 января в городских поликлиниках начали внедрять новую информационную систему. Пользователи отмечали, что прежний сайт был удобнее и более понятным.Тогда же в пресс-службе регионального Минздрава сообщили: медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале Госуслуг. В ведомстве уточняли, что при возникновении вопросов нужно позвонить в техподдержку по номеру 37-72-71.

У жителей Бурятии возникли трудности с записью к врачам через портал Госуслуг. Много подобных жалоб поступает от улан-удэнцев. В Минздраве республики признали: это наболевший вопрос.- У меня есть сводка. Каждый день вижу, сколько записей, какие проблемы, – отметила во время прямого эфира 6 декабря глава ведомства Евгения Лудупова. – Запись через Госуслуги мониторит Минздрав РФ. Задача – в ближайшее время сделать так, чтобы она была удобной и адекватной.Обеспечить полную запись к медикам не могут из-за их нехватки. Сказывается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике. Есть и ещё одна причина.- Имеются некоторые технические проблемы. Но мы их быстро отрабатываем вместе с Минцифры. Месяц назад таких моментов было больше, – заявила министр.У некоторых пациентов занять очередь на приём к специалисту не получается из-за некорректных данных медицинского полиса, но таких случаев мало – всего 4%. На сайтах медорганизаций пообещали разместить видеоинструкцию, как записаться к врачам именно на Госуслугах. Такое поручение дали уже всем главным врачам.