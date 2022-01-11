Жители Бурятии не могут записаться к врачам

Жители республики испытывают трудности из-за закрытия портала «Доктор 03»



С 1 января 2022 года из-за отказа разработчика портала «Доктор 03» от работы в Бурятии в городских поликлиниках внедряется новая информационная система. Поэтому в течение текущей недели возможны проблемы при записи на приём к врачу.



- Медицинские организации прилагают усилия, чтобы создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале «Госуслуги». Прорабатывается отображение расписания приёма врачей и упрощение поиска медицинской организации, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.



Между тем жители республики жалуются, что попасть на приём стало ещё сложнее. Обсуждение по этому поводу было в паблике ves_ulan_ude_ накануне. Пользователи отмечают, что прежний сайт «Доктор 03» был удобный и понятный в обращении.



«Доктор03», был отличный сайт! Зачем его закрыли? В Госуслугах поликлиники №2 вообще нет. Невозможно дозвониться. Это конечно кошмар какой-то...», «Нормальный сайт для записи. Нет надо все испоганить», «Верните «Доктор 03», «Самый удобный сайт был, хотя бы к педиатру и терапевту можно было самим записаться».



Другие же сообщили, что дождаться ответа оператора – трудная задача, на это уходит много времени. Очередь на телефонный ответ достигает 75 человек. Кроме того, иногда звонки срываются из-за того, что деньги на счетах абонентов заканчиваются.



«А как вы записываетесь к врачу?! Сайт доктор 03 закрыли, приложение «К врачу» тоже написано - запись в регистратуре, на Госуслугах узкие специалисты не выходят, теперь, чтобы хотя бы расписание узнать, нужно полдня на телефоне сидеть. 75 очередь - это когда же они трубку возьмут».



«Да это вообще кошмар!!! Справка об эпидокруженим в школу нужна, с утра не дозвониться в поликлинику, а в поликлинике на один участок яблоку не где упасть. Выход частная клиника - заплатил пришёл по времени, получил справку»,



«В регистратуры не дозвонишься, а если сам пришёл, ещё надо очередь отстоять, чтобы услышать, а запись закончилась, приходите через неделю. К узким специалистам вообще не реально записаться»,



«Сегодня звонила, полдня висела на трубке, просто кошмар!!! Куда катимся?»,



«Дааа, ужас какой-то. Сейчас 50 минут висела, чтобы дозвониться до регистратуры, а в итоге запись даже не открывали. Сказали звоните в течение дня. Как быть».



Между тем в минздраве сообщили, что в случае возникновения вопросов по записи на приём к врачу через портал «Госуслуги» можно позвонить по телефону технической поддержки 37-72-71.

