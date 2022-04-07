Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»

В паблике «Аноним 03» подписчик опубликовал скриншот, показав, что он не может записаться к врачу на портале «Госуслуги». Ошибка была связана с недоступностью услуги в регионе Бурятии.
«Когда Бурятия выползет из 19-го века?» - задаётся вопросом автор поста.
Сейчас весьма проблематично записаться к врачу через регистратуру, жалуются жители. А в стоматологиях посетителей просят оформить запись на приём именно через портал «Госуслуги».
На самом портале люди жалуются на то, что не могут найти нужную им поликлинику или свободные даты.
В комментариях местные жители делятся своим опытом.
«Люди подскажите, как записываются к стоматологам? В регистратуре не записывают, через госуслуги нет стоматологических поликлиник, колл-центр всегда занят, как? С утра приезжал, скандалил в регистратуре. В госуслугах не появляется адрес требуемой поликлиники»,
«Через приложение никогда нет мест»,
«Я тоже в первую стоматологию не могу записаться. Сперва разобрался как через приложение «К врачу» записаться. Потом мучался в него войти или зарегистрироваться. В итоге нужно скорее всего заранее туда заходить, когда запись открывается в 8.30 и нужно успеть записаться к врачу. Мне много раз не везло. Решил идти в платную»,
«Во многих городах запись к врачу давно уже ведётся через портал и работает норм. У нас же то в системе сбой, то ещё что. При всем этом, когда только открывают запись, её могут быстро занять и порой не дозвониться».
«Ого! До сих пор не работает! У меня такая ошибка была ещё 20 марта!».
«Ну, у нас как обычно. Ничего не знаем, записывайтесь через госуслуги, ваши проблемы. Весь ответ».
Другие же подписчики пояснили, что для успешной записи на приём к врачу, необходимо заходить на портал ранним утром и успевать бронировать даты.
«Нужно зайти в определённое время. Например, В 1 поликлинике запись начинается, по-моему, в 8:30, соответственно нужно зайти в 8:30 в госуслуги и записаться. Раньше так было»,
«Запись к стоматологу открывается в 8.00 насколько я знаю. У вас примерно несколько минут, чтобы записаться. Мест на запись ограничена, поэтому надо успевать. В остальное время недоступно. Мне сестра подсказала, у неё всегда получается записать детей и себя».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее разработчик портала «Доктор 03» отказался от работы в Бурятии, из-за чего с 1 января в городских поликлиниках начали внедрять новую информационную систему. Пользователи отмечали, что прежний сайт «Доктор 03» был удобный и понятный в обращении.
Тогда же в пресс-службе минздрава Бурятии сообщили, что медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале «Госуслуги».
В минздраве уточняли, что в случае возникновения вопросов по записи на приём к врачу через портал «Госуслуги» можно позвонить по телефону технической поддержки 37-72-71.