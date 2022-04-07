Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»









Сейчас весьма проблематично записаться к врачу через регистратуру, жалуются жители. А в стоматологиях посетителей просят оформить запись на приём именно через портал «Госуслуги».



На самом портале люди жалуются на то, что не могут найти нужную им поликлинику или свободные даты.



В комментариях местные жители делятся своим опытом.



«Люди подскажите, как записываются к стоматологам? В регистратуре не записывают, через госуслуги нет стоматологических поликлиник, колл-центр всегда занят, как? С утра приезжал, скандалил в регистратуре. В госуслугах не появляется адрес требуемой поликлиники»,



«Через приложение никогда нет мест»,



«Я тоже в первую стоматологию не могу записаться. Сперва разобрался как через приложение «К врачу» записаться. Потом мучался в него войти или зарегистрироваться. В итоге нужно скорее всего заранее туда заходить, когда запись открывается в 8.30 и нужно успеть записаться к врачу. Мне много раз не везло. Решил идти в платную»,



«Во многих городах запись к врачу давно уже ведётся через портал и работает норм. У нас же то в системе сбой, то ещё что. При всем этом, когда только открывают запись, её могут быстро занять и порой не дозвониться».



«Ого! До сих пор не работает! У меня такая ошибка была ещё 20 марта!».



«Ну, у нас как обычно. Ничего не знаем, записывайтесь через госуслуги, ваши проблемы. Весь ответ».



Другие же подписчики пояснили, что для успешной записи на приём к врачу, необходимо заходить на портал ранним утром и успевать бронировать даты.



«Нужно зайти в определённое время. Например, В 1 поликлинике запись начинается, по-моему, в 8:30, соответственно нужно зайти в 8:30 в госуслуги и записаться. Раньше так было»,



«Запись к стоматологу открывается в 8.00 насколько я знаю. У вас примерно несколько минут, чтобы записаться. Мест на запись ограничена, поэтому надо успевать. В остальное время недоступно. Мне сестра подсказала, у неё всегда получается записать детей и себя».



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее разработчик портала «Доктор 03»



Тогда же в пресс-службе минздрава Бурятии сообщили, что медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале «Госуслуги».



В минздраве уточняли, что в случае возникновения вопросов по записи на приём к врачу через портал «Госуслуги» можно позвонить по телефону технической поддержки 37-72-71.

Сейчас весьма проблематично записаться к врачу через регистратуру, жалуются жители. А в стоматологиях посетителей просят оформить запись на приём именно через портал «Госуслуги».На самом портале люди жалуются на то, что не могут найти нужную им поликлинику или свободные даты.В комментариях местные жители делятся своим опытом.«Люди подскажите, как записываются к стоматологам? В регистратуре не записывают, через госуслуги нет стоматологических поликлиник, колл-центр всегда занят, как? С утра приезжал, скандалил в регистратуре. В госуслугах не появляется адрес требуемой поликлиники»,«Через приложение никогда нет мест»,«Я тоже в первую стоматологию не могу записаться. Сперва разобрался как через приложение «К врачу» записаться. Потом мучался в него войти или зарегистрироваться. В итоге нужно скорее всего заранее туда заходить, когда запись открывается в 8.30 и нужно успеть записаться к врачу. Мне много раз не везло. Решил идти в платную»,«Во многих городах запись к врачу давно уже ведётся через портал и работает норм. У нас же то в системе сбой, то ещё что. При всем этом, когда только открывают запись, её могут быстро занять и порой не дозвониться».«Ого! До сих пор не работает! У меня такая ошибка была ещё 20 марта!».«Ну, у нас как обычно. Ничего не знаем, записывайтесь через госуслуги, ваши проблемы. Весь ответ».Другие же подписчики пояснили, что для успешной записи на приём к врачу, необходимо заходить на портал ранним утром и успевать бронировать даты.«Нужно зайти в определённое время. Например, В 1 поликлинике запись начинается, по-моему, в 8:30, соответственно нужно зайти в 8:30 в госуслуги и записаться. Раньше так было»,«Запись к стоматологу открывается в 8.00 насколько я знаю. У вас примерно несколько минут, чтобы записаться. Мест на запись ограничена, поэтому надо успевать. В остальное время недоступно. Мне сестра подсказала, у неё всегда получается записать детей и себя».Как сообщал «Байкал-Daily», ранее разработчик портала «Доктор 03» отказался от работы в Бурятии , из-за чего с 1 января в городских поликлиниках начали внедрять новую информационную систему. Пользователи отмечали, что прежний сайт «Доктор 03» был удобный и понятный в обращении.Тогда же в пресс-службе минздрава Бурятии сообщили, что медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале «Госуслуги».В минздраве уточняли, что в случае возникновения вопросов по записи на приём к врачу через портал «Госуслуги» можно позвонить по телефону технической поддержки 37-72-71.

В паблике «Аноним 03» подписчик опубликовал скриншот, показав, что он не может записаться к врачу на портале «Госуслуги». Ошибка была связана с недоступностью услуги в регионе Бурятии.«Когда Бурятия выползет из 19-го века?» - задаётся вопросом автор поста.