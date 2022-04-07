 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 апреля

06 апреля

Популярное

Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»

Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Общество,  Фото:pixabay.com, "Аноним 03"
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём

В паблике «Аноним 03» подписчик опубликовал скриншот, показав, что он не может записаться к врачу на портале «Госуслуги». Ошибка была связана с недоступностью услуги в регионе Бурятии.

«Когда Бурятия выползет из 19-го века?» - задаётся вопросом автор поста.

 

Сейчас весьма проблематично записаться к врачу через регистратуру, жалуются жители. А в стоматологиях посетителей просят оформить запись на приём именно через портал «Госуслуги».

На самом портале люди жалуются на то, что не могут найти нужную им поликлинику или свободные даты.

В комментариях местные жители делятся своим опытом.

«Люди подскажите, как записываются к стоматологам? В регистратуре не записывают, через госуслуги нет стоматологических поликлиник, колл-центр всегда занят, как? С утра приезжал, скандалил в регистратуре. В госуслугах не появляется адрес требуемой поликлиники»,

«Через приложение никогда нет мест»,

«Я тоже в первую стоматологию не могу записаться. Сперва разобрался как через приложение «К врачу» записаться. Потом мучался в него войти или зарегистрироваться. В итоге нужно скорее всего заранее туда заходить, когда запись открывается в 8.30 и нужно успеть записаться к врачу. Мне много раз не везло. Решил идти в платную»,

«Во многих городах запись к врачу давно уже ведётся через портал и работает норм. У нас же то в системе сбой, то ещё что. При всем этом, когда только открывают запись, её могут быстро занять и порой не дозвониться».

«Ого! До сих пор не работает! У меня такая ошибка была ещё 20 марта!».

«Ну, у нас как обычно. Ничего не знаем, записывайтесь через госуслуги, ваши проблемы. Весь ответ».

Другие же подписчики пояснили, что для успешной записи на приём к врачу, необходимо заходить на портал ранним утром и успевать бронировать даты.

«Нужно зайти в определённое время. Например, В 1 поликлинике запись начинается, по-моему, в 8:30, соответственно нужно зайти в 8:30 в госуслуги и записаться. Раньше так было»,

«Запись к стоматологу открывается в 8.00 насколько я знаю. У вас примерно несколько минут, чтобы записаться. Мест на запись ограничена, поэтому надо успевать. В остальное время недоступно. Мне сестра подсказала, у неё всегда получается записать детей и себя».

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее разработчик портала «Доктор 03» отказался от работы в Бурятии, из-за чего с 1 января в городских поликлиниках начали внедрять новую информационную систему. Пользователи отмечали, что прежний сайт «Доктор 03» был удобный и понятный в обращении.

Тогда же в пресс-службе минздрава Бурятии сообщили, что медицинские организации прилагают усилия, чтоб создать возможность удобной записи на приём к врачу на портале «Госуслуги».

В минздраве уточняли, что в случае возникновения вопросов по записи на приём к врачу через портал «Госуслуги» можно позвонить по телефону технической поддержки 37-72-71.
врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Жители Бурятии не могут записаться к врачам через «Госуслуги»
Общество, 07.04.2022
Некоторые жители уже несколько дней не могут записаться на приём
В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
В Бурятии выявили 63 новых случая заражения коронавирусом
Общество, 07.04.2022
За месяц заболеваемость COVID-19 снизилась в 10 раз
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
Общество, 07.04.2022
Мобильные группы проверят правила содержания собак
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
В Улан-Удэ воспитанники детского центра рискуют попасть под колёса
Общество, 07.04.2022
При выходе с территории образовательного центра дети попадают прямо на проезжую часть
Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Жителя Бурятии лишили прав за то, что его именем представился другой
Общество, 07.04.2022
Чтобы восстановить справедливость, невиновному водителю пришлось потратить немало сил
В Улан-Удэ представили энергоэффективные технологии для обогрева домов
В Улан-Удэ представили энергоэффективные технологии для обогрева домов
Общество, 07.04.2022
Столица Бурятии войдёт в проект «Чистый воздух»
В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне милиционера
В Бурятии улицу назвали в честь погибшего в Чечне милиционера
Общество, 07.04.2022
Состоялось торжественное открытие улицы Густова
В Тарбагатайском районе Бурятии спустя 35 лет дождались новую поликлинику
В Тарбагатайском районе Бурятии спустя 35 лет дождались новую поликлинику
Общество, 07.04.2022
Новая поликлиника будет обслуживать почти 14 тысяч человек 
Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве
Представители землячества Бурятии посетили Музей Победы в Москве
Общество, 07.04.2022
В Москве проходит международный VI съезд сибирских землячеств
В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
В Бурятии пожарные деблокировали из автомобиля «пострадавших» в ДТП
Общество, 07.04.2022
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности
Молодёжь Бурятии приглашают на фестиваль финансовой грамотности
Общество, 07.04.2022
Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^