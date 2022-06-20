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Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»

Ориентировщики Бурятии поборолись за «Гран-при Байкала»
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
В Иркутске прошли соревнования по спортивному ориентированию трёх регионов

С 18 по 19 июня в Иркутске прошли соревнования по спортивному ориентированию «Гран-при Байкала», а также матчевая встреча ориентировщиков Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Команду республики представляли спортсмены Улан-Удэ, Гусиноозёрска, Саган-Нура и Кабанского района. Выступление спортсменов Бурятии можно было назвать успешным. Анастасия Т. из Каменской спортивной школы Кабанского района выиграла две гонки в группе «Ж 14» (тренер Белоусов А.К.). Елена К. из Гусиноозёрска дважды была второй в группе «Ж 16» (тренер Хлебодарова Т.Г.). Вадим Рудых стал вторым на кроссе-классика общий старт (тренер Кобылкина Ю.Ф.). Также спортсмены республики стали призёрами и в других группах.

- В соревновательном сезоне 2023 года этот старт будет включён в календарь спортивных мероприятий Республики Бурятии, - сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
спортивное ориентирование Бурятия спорт Иркутск Байкал

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