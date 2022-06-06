Ожидаются грозы, снег, возможен град
В Бурятии объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды.
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня вечером, 6 июня по юго-западу республики, а 7 июня по южной половине республики ожидаются сильные дожди.
В горах юго-запада и южного Прибайкалья с мокрым снегом, ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 20 м/с, местами до 24 м/с.
Завтра, 7 июня, пятый (самый высокий) класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, а также в Иволгинском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Баргузинском районах. На остальной территории прогнозируются третий и второй классы пожарной опасности.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
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