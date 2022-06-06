В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидаются грозы, снег, возможен град



В Бурятии объявили штормовое предупреждение. В ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды.



По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня вечером, 6 июня по юго-западу республики, а 7 июня по южной половине республики ожидаются сильные дожди.



В горах юго-запада и южного Прибайкалья с мокрым снегом, ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 20 м/с, местами до 24 м/с.



Завтра, 7 июня, пятый (самый высокий) класс пожарной опасности прогнозируется в Улан-Удэ, а также в Иволгинском, Тарбагатайском, Прибайкальском и Баргузинском районах. На остальной территории прогнозируются третий и второй классы пожарной опасности.

