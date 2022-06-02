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В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец

В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в этнографическом музее

4 июня в Улан-Удэ состоится праздник стрижки овец. Посетители этнографического музея народов Забайкалья с 13:00 познакомятся с одним из символов кочевой культуры – овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.

- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребёнка, на погребальной церемонии, - сообщает пресс-служба этномузея.

Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы. Участники народного фольклорного ансамбля «Уряал» представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор.

Напомним, что 3 мая в Чите состоится конкурс стригалей. Мероприятие пройдёт в рамках Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Бурятия овцы Праздники стрижка овец музей

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