Последняя такая выставка была в 2019 году
В Улан-Удэ со 2 по 4 июня пройдёт международная туристская выставка Baikal Travel Mart. Выставка объединит компании туристкой отрасли и определит вектор развития в наступающем сезоне.
В рамках выставки запланирована деловая и выставочная часть.
Деловая часть пройдёт 2 июня. На ней будет обсуждаться развитие базовой и коммерческой туристической инфраструктуры, а также турмаршрутов. В том числе состоятся презентации и мастер-классы ведущих туроператоров Бурятии и гостей из других регионов.
- Деловая часть будет интересной. Представителей турбизнеса привлекает вопрос о создании коммерческой туристической инфраструктуры. Нашей республике выделили 300 млн рублей на создание некапитальных модульных сооружений. До конца этого года мы должны создать не менее 15 гостиничных объектов. Какие требования предъявляются на этих гостиничных объектах, мы постараемся обсудить на этой секции, - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Выставка-ярмарка пройдёт на улице Соборная с 3 по 4 июня. Участие примут муниципальные образования Бурятии, а также делегации из Алтая, Якутии, Сахалина, Забайкальского края, Иркутской области. Помимо них, приедут также гости из Монголии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в дни туристического события Baikal Travel Mart пройдёт масштабный фестиваль экскурсий «Хото». Для улан-удэнцев проведут бесплатные водные экскурсии по реке Уде и Селенге. С программой фестиваля экскурсий можно ознакомиться по ссылке.
Туристская ярмарка-выставка пройдёт впервые за два годы тишины. Ранее провести мероприятие не было возможным из-за ковидных ограничений. Последняя выставка проводилась в 2019 году в республиканском бизнес-инкубаторе.
В Улан-Удэ спустя два года проведут международную туристскую выставку
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