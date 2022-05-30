 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

Популярное

В Улан-Удэ спустя два года проведут международную туристскую выставку

В Улан-Удэ спустя два года проведут международную туристскую выставку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последняя такая выставка была в 2019 году

В Улан-Удэ со 2 по 4 июня пройдёт международная туристская выставка Baikal Travel Mart. Выставка объединит компании туристкой отрасли и определит вектор развития в наступающем сезоне.

В рамках выставки запланирована деловая и выставочная часть.

Деловая часть пройдёт 2 июня. На ней будет обсуждаться развитие базовой и коммерческой туристической инфраструктуры, а также турмаршрутов. В том числе состоятся презентации и мастер-классы ведущих туроператоров Бурятии и гостей из других регионов.

- Деловая часть будет интересной. Представителей турбизнеса привлекает вопрос о создании коммерческой туристической инфраструктуры. Нашей республике выделили 300 млн рублей на создание некапитальных модульных сооружений. До конца этого года мы должны создать не менее 15 гостиничных объектов. Какие требования предъявляются на этих гостиничных объектах, мы постараемся обсудить на этой секции, - рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Выставка-ярмарка пройдёт на улице Соборная с 3 по 4 июня. Участие примут муниципальные образования Бурятии, а также делегации из Алтая, Якутии, Сахалина, Забайкальского края, Иркутской области. Помимо них, приедут также гости из Монголии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в дни туристического события Baikal Travel Mart пройдёт масштабный фестиваль экскурсий «Хото». Для улан-удэнцев проведут бесплатные водные экскурсии по реке Уде и Селенге. С программой фестиваля экскурсий можно ознакомиться по ссылке.

Туристская ярмарка-выставка пройдёт впервые за два годы тишины. Ранее провести мероприятие не было возможным из-за ковидных ограничений. Последняя выставка проводилась в 2019 году в республиканском бизнес-инкубаторе.

туризм выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Певца Хабиба научили есть бурятские буузы
Певца Хабиба научили есть бурятские буузы
Общество, 30.05.2022
Артист, который скоро выступит в Улан-Удэ, познакомился с национальной кухней
Лето в Бурятии начнётся с дождей
Лето в Бурятии начнётся с дождей
Общество, 30.05.2022
Особенно жаркой погоды в начале лета не ожидается
В Улан-Удэ спасли от гибели ворона
В Улан-Удэ спасли от гибели ворона
Общество, 30.05.2022
Нуждающегося в помощи ворона подобрали на Сиреневом бульваре
На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
На Ольхоне установят «очень эстетичные» туалеты
Общество, 30.05.2022
Стоимость модульного туалета для туристических мест превышает 2,5 миллиона рублей
В Улан-Удэ подняли один из самых больших флагов Бурятии
В Улан-Удэ подняли один из самых больших флагов Бурятии
Общество, 30.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии поднятия огромного флага Бурятии 
Успевайте выбрать, как будут выглядеть бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый»
Успевайте выбрать, как будут выглядеть бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый»
Общество, 30.05.2022
Жителей Улан-Удэ просят проголосовать за понравившийся проект
Ушёл из жизни легендарный лыжник Бурятии
Ушёл из жизни легендарный лыжник Бурятии
Общество, 30.05.2022
Чтобы выиграть зональный чемпионат, Валерий Мироманов в год пробегал бегом, на роллерах и на лыжах больше 11 тысяч километров
Глава Бурятии оценил репетиции, которые слышал в кабинете всё воскресенье
Глава Бурятии оценил репетиции, которые слышал в кабинете всё воскресенье
Общество, 30.05.2022
Алексей Цыденов признался, что репетиции, конечно, мешали работать
Выступление музыканта из Бурятии произвело фурор в Санкт-Петербурге
Выступление музыканта из Бурятии произвело фурор в Санкт-Петербурге
Общество, 30.05.2022
Лудуб Очиров выступил с симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии
Нонна Гришаева назвала Байкал своей голубой мечтой
Нонна Гришаева назвала Байкал своей голубой мечтой
Общество, 30.05.2022
Известная актриса полюбовалась на озеро с неба
Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновляется авиасообщение
Между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновляется авиасообщение
Общество, 30.05.2022
Единственное авиационное сообщение между Россией и Монголией запускается 31 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^