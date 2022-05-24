Для улан-удэнцев устроят бесплатные экскурсии по Уде и Селенге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице Бурятии пройдут бесплатные пешеходные, трамвайные и водные экскурсии



В Улан-Удэ с 1 по 5 июня пройдёт масштабный фестиваль экскурсий «Хото», сообщили в пресс-службе мэрии.



– Каждый день с 1 по 5 июня в Улан-Удэ пройдут оригинальные пешеходные, трамвайные, панорамные, театральные и автобусные экскурсии. Например, трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо», пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск» и т.д. Впервые в рамках фестиваля состоится мини-сплав по Уде и Селенге и мастер-класс по кадрили, – сообщил начальник отдела туризма комитета экономического развития и туризма администрации Аржан Малацагаев.



Фестиваль пройдёт в дни масштабного туристического события – выставки Baikal Travel Mart. Там будет проведена экскурсия по первой улице Улан-Удэ – Соборная.



Ярмарка заработает 3 и 4 июня. Бесплатные пешеходные экскурсии от ул. Соборная пройдут также 3 и 4 июня по графику.



В целом в рамках фестиваля состоятся как платные, так и бесплатные экскурсии. С программой бесплатных экскурсий можно ознакомиться ниже.



1 июня, среда

- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+



2 июня, четверг

- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+



3 июня, пятница

- 10:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+

-11:00 – мини-сплав по Уде и Селенге «От истока столицы». 3 часа. От 10 до 15 человек. 18+

-13:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

- 15:00 – мини-сплав по Уде и Селенге «От истока столицы». 3 часа. От 10 до 15 человек. 18+

- 16:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+



4 июня, суббота

- 10:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+

- 13:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

- 16:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+



5 июня, воскресенье

- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+

- 18:30 – Закрытие фестиваля. Мастер-класс «Кадриль». 0+



*возможны незначительные изменения в программе.



Запись на любые экскурсии проводится на сайте https://www.suuperguide.com/ Для записи необходимо авторизоваться по номеру телефона.

