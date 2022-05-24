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Для улан-удэнцев устроят бесплатные экскурсии по Уде и Селенге

Для улан-удэнцев устроят бесплатные экскурсии по Уде и Селенге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столице Бурятии пройдут бесплатные пешеходные, трамвайные и водные экскурсии

В Улан-Удэ с 1 по 5 июня пройдёт масштабный фестиваль экскурсий «Хото», сообщили в пресс-службе мэрии.

– Каждый день с 1 по 5 июня в Улан-Удэ пройдут оригинальные пешеходные, трамвайные, панорамные, театральные и автобусные экскурсии. Например, трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо», пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск» и т.д. Впервые в рамках фестиваля состоится мини-сплав по Уде и Селенге и мастер-класс по кадрили, – сообщил начальник отдела туризма комитета экономического развития и туризма администрации Аржан Малацагаев.

Фестиваль пройдёт в дни масштабного туристического события – выставки Baikal Travel Mart. Там будет проведена экскурсия по первой улице Улан-Удэ – Соборная.

Ярмарка заработает 3 и 4 июня. Бесплатные пешеходные экскурсии от ул. Соборная пройдут также 3 и 4 июня по графику.

В целом в рамках фестиваля состоятся как платные, так и бесплатные экскурсии. С программой бесплатных экскурсий можно ознакомиться ниже.

1 июня, среда
- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+

2 июня, четверг
- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+

3 июня, пятница
- 10:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+
- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+
-11:00 – мини-сплав по Уде и Селенге «От истока столицы». 3 часа. От 10 до 15 человек. 18+
-13:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+
- 15:00 – мини-сплав по Уде и Селенге «От истока столицы». 3 часа. От 10 до 15 человек. 18+
- 16:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

4 июня, суббота
- 10:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+
- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+
- 13:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+
- 16:00 – пешеходная экскурсия «Старый город Верхнеудинск». От двух до 20 человек. 6+

5 июня, воскресенье
- 11:00 – трамвайная экскурсия «Улан-Удэнское кольцо». 1,5 часа. От двух до 40 человек. 6+
- 18:30 – Закрытие фестиваля. Мастер-класс «Кадриль». 0+

*возможны незначительные изменения в программе.

Запись на любые экскурсии проводится на сайте https://www.suuperguide.com/ Для записи необходимо авторизоваться по номеру телефона. 
экскурсия

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