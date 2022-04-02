До этого менее 80 заразившихся ковидом выявляли четыре дня подряд
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии слегка выросла. За минувшие сутки коронавирус выявили у 82 жителей. В то время как до этого четыре дня подряд суточный прирост был ниже отметки «80»: 75 заболевших; 78; 76; 61 (минимальный показатель ещё с мая 2021 года).
Впрочем, ранее Бурятия ушла от куда более высоких цифр. Так, ровно месяц назад, 1 марта, было более 750 заражённых за сутки.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 542. Из них 44% (59 508) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2966 жителей Бурятии.
Накануне скончался один больной (о нём сообщается, что это был пожилой человек, старше 65 лет). Отметим, позавчера в республике также была зафиксирована одна смерть среди больных ковидом, а за день до этого летальных исходов не было вовсе.
На утро 2 апреля в стационарах лечатся 262 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Госпитализированных с каждым днём становится всё меньше. За минувшие сутки в больницы легли всего 10 пациентов.
54 человека находятся в отделениях реанимации, 16 – на ИВЛ.
Также неуклонно снижается число тех, кто находится на амбулаторном лечении и наблюдении. Сейчас таких больных 560, в то время как накануне было больше 640.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменили масочный режим для сотрудников в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях в организациях всех форм собственности. При этом расширен список мест, где масочный режим сохраняется. Согласно указу главы, маски также необходимо надевать на железнодорожных и автовокзалах.
С 30 марта работает МАПП Кяхта (граница с Монголией была долгое время закрыта из-за коронавируса). Сейчас в сутки границу пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии снова поднялся выше 80
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Утверждённый план содержит 74 культурно-массовых, просветительских мероприятий, выставок и издательских проектов
Сотрудники МЧС из регионов Дальнего Востока соревновались в настольном теннисе
Завершающий концерт состоится в Иркутске 16 апреля
Экспонентами выставки станут более 90 организаций
В уникальном центре детям помогут определиться с будущим видом спорта
Водителям дарили сувениры в виде охапки дров
Дуйнхор хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
На выделенные средства будет реализован 21 проект
Открытие состоится в конце следующей недели
В Улан-Удэ днём до +14
В республике в третий раз проходит конкурс «Семья и традиции»
Изобретение поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха
На их счету одна серебряная и одна бронзовая медали
Участие приняли школы и детские сады республики
В тренировках приняли участие более 2 тысяч человек