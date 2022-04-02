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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии снова поднялся выше 80

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии снова поднялся выше 80
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До этого менее 80 заразившихся ковидом выявляли четыре дня подряд

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии слегка выросла. За минувшие сутки коронавирус выявили у 82 жителей. В то время как до этого четыре дня подряд суточный прирост был ниже отметки «80»: 75 заболевших; 78; 76; 61 (минимальный показатель ещё с мая 2021 года).

Впрочем, ранее Бурятия ушла от куда более высоких цифр. Так, ровно месяц назад, 1 марта, было более 750 заражённых за сутки.

Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 134 542. Из них 44% (59 508) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2966 жителей Бурятии.

Накануне скончался один больной (о нём сообщается, что это был пожилой человек, старше 65 лет). Отметим, позавчера в республике также была зафиксирована одна смерть среди больных ковидом, а за день до этого летальных исходов не было вовсе.

На утро 2 апреля в стационарах лечатся 262 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Госпитализированных с каждым днём становится всё меньше. За минувшие сутки в больницы легли всего 10 пациентов.

54 человека находятся в отделениях реанимации, 16 – на ИВЛ.

Также неуклонно снижается число тех, кто находится на амбулаторном лечении и наблюдении. Сейчас таких больных 560, в то время как накануне было больше 640.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отменили масочный режим для сотрудников в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях в организациях всех форм собственности. При этом расширен список мест, где масочный режим сохраняется. Согласно указу главы, маски также необходимо надевать на железнодорожных и автовокзалах.

С 30 марта работает МАПП Кяхта (граница с Монголией была долгое время закрыта из-за коронавируса). Сейчас в сутки границу пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек.

коронавирус профилактика

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