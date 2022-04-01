Жителям Бурятии разрешили не носить маски на работе

Изменён список мест, где можно не носить маски и где это всё-таки ещё надо делать
В Бурятии приняты изменения относительно соблюдения масочного режима. Соответствующие изменения в указ главы Алексея Цыденова внесены 31 марта.
Так, без масок теперь могут работать сотрудники в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях в организациях всех форм собственности.
Прежде требование звучало так: «Обеспечить неукоснительное выполнение работниками требований об использовании масок, не допускать нахождение работников без масок в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и у индивидуальных предпринимателей». Касалось требование, например, работников офисов, банков, продавцов магазинов и пр. Теперь этот пункт официально отменён.
Однако при этом расширен список мест, где масочный режим сохраняется. Согласно указу главы Бурятии, маски также необходимо надевать на железнодорожных и автовокзалах.
Также обязательным ношением масок остаётся для зрителей физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых сооружениях.
Помимо этого, маски необходимо носить в кинотеатрах, театрах, в медорганизациях, в социальных учреждениях стационарного типа. Кроме того, родители должны забирать детей из детсадов в масках.
Дословно требование звучит так:
«По 30 апреля 2022 года включительно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы): при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Бурятии; при посещении медицинских организаций; при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа; при посещении образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, лицами, не являющимися сотрудниками данных организаций; при посещении автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов; зрителями при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях».
Жителям Бурятии разрешили не носить маски на работе
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