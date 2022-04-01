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Открывшийся пункт пропуска в Кяхте ежедневно пересекает около 80 машин

Открывшийся пункт пропуска в Кяхте ежедневно пересекает около 80 машин
Экономика, 
В Бурятии ожидается увеличение автомобильного потока в Монголию

В Бурятии на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов обсудили возможность усиления работы погранпереходов на границе с Монголией. Об этом сообщил зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

О ситуации на границе с Монголией докладывал первый заместитель начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.

- Проблем каких-то со стороны таможенной службы у нас нет, к возобновлению пассажирского сообщения мы были готовы. Соответствующее усиление смен мы провели. Должностные лица на рабочих местах. Всё проходит в штатном режиме, - доложил Бурлака.

На сегодня международный пункт пропуска Кяхта в сутки пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта все ограничения на перемещение через международный автомобильный пункт пропуска Кяхта на границе с Монголией были сняты. Решение принял ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения кopoнaвиpycнoй инфекции. В этот же день сняли и ковидные ограничения на границе с Монголией.

Одним из тех, кто после открытия границы отправился в Монголию, стал ресторатор, улан-удэнский депутат Дмитрий Гармаев. Он рассказал, что очереди с российской стороны почти не было, а на монгольской таможне простояли чуть дольше.

С 3 апреля возобновляется автобусный рейс Улан-Удэ – Улан-Батор. Автобусы будут отправляться ежедневно ранним утром с автовокзала. 
граница Монголия

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