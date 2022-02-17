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За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом

За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей

В Бурятии приостановлено падение заболеваемости COVID-19, которое до этого фиксировалось девять дней подряд. Накануне коронавирус выявили у 1093 жителей. Это на 26 больше, чем днём ранее.

Ежедневный прирост пока не становится ниже тысячи заболевших за сутки. К слову, два месяца назад, в середине декабря выявляли в среднем 220-230 заболевших ежедневно.

Резкий рост заболеваемости (на фоне прихода омикрон-штамма) начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля началось медленное снижение – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, ну а накануне – 1093.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время пандемии превысило 113 тысяч и составляет 113 097. Из них 46% случаев (52 359) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2750 жителей Бурятии. Накануне скончались сразу 11 больных. Их пол и точный возраст не раскрывается, известно лишь, что 10 умерших были старше 65 лет. Отметим, позавчера было летальных исходов, до этого – девять, а до этого – десять.

На утро 17 февраля в стационарах республики лечатся 1807 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 183 человека.

В отделениях реанимации лежат 149 больных (+7 за сутки). Из них более 110 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 53 пациента.

Занятость всего коечного фонда для ковидных больных сейчас составляет 80%. Свободно 429 коек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 464 007 человек (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 116 531 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, вернулись к очному режиму обучения, выйдя с «дистанционки». Также в штатном режиме начали работу ссузы и вузы. Исключение сделали только для БГУ по просьбе руководства.

Также с понедельника сняли ещё ряд антиковидных ограничений: возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.

До 21 февраля остаётся ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания. Также в течение недели для общепита сохранится режим работы до 23 часов. До 21 февраля остаётся приостановленной работа ночных клубов.

С 15 февраля возобновлено оказание плановой медицинской помощи, госпитализации и других услуг в медучреждениях Бурятии.
коронавирус профилактика

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