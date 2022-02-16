В Бурятии возобновили плановый приём пациентов

Соответствующие изменения внесены в «антиковидный» указ
Министерство здравоохранения Бурятии сообщило о возобновлении плановой медицинской помощи, госпитализации и других услуг с 15 февраля.
- Вышло распоряжение в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Республике Бурятия по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с п. 15.11 Указа Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)», - сообщили в минздраве.
На странице министерства в соцсети опубликовали список медорганизаций, которые возобновили плановые приёмы и другие услуги.
Как сообщал «Байкал-Daily», плановый приём пациентов был приостановлен с 27 января
, причиной тому стали введённые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В начале этой недели часть ограничений сняли
, а ежесуточный прирост заболеваемости стал постепенно снижаться.
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