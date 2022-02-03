В Улан-Удэ состоится фестиваль исторической реконструкции

Мероприятие проведут в июне этого года



25 июня в Улан-Удэ пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Восточные рубежи России». Мероприятие проведут на территории этнографического музея народов Забайкалья.



- Фестиваль станет мультивековой площадкой, на которой будут представлены направления исторической реконструкции, связанные с военным делом, ремёслами, повседневной жизнью, и охватит период с эпохи средневековья до войны в Афганистане. Они будут построены, в первую очередь, на исторических культурных традициях региона: культуре народов Центральной Азии эпохи позднего средневековья, культуре русских землепроходцев XVII века, истории наших воинских формирований, - сообщает пресс-служба музея.



В настоящее время продолжается проработка концепции фестиваля, намечен ряд тематических площадок, среди которых: исторический турнир, лучное стрельбище, бронная мастерская, традиционное ткачество, кузня, плотницкое дело, гончарная мастерская, традиционная кухня, Селенгинский пехотный полк – 1812 г., Великая Отечественная война, Война в Афганистане.



Гостями мероприятия станут участники из Москвы, Томска, Хабаровска, Благовещенска, Красноярска, Иркутска, Петровск-Забайкальского. В рамках фестиваля пройдёт экспертный круглый стол «Региональная специфика движения исторической реконструкции и потенциал его межрегионального развития».



Возрастное ограничение 6+

