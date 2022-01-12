В Улан-Удэ появится ещё один памятник строителям БАМа

В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучший эскиз мемориального комплекса, посвящённого строителям БАМа. Он разместится в сквере по улице Лимонова.
Будущий мемориальный комплекс установят по обращению строителей БАМа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Конкурс на лучшее эскизное решение мемориального комплекса проводит комитет по архитектуре и градостроительству по поручению правительства Бурятии.
- Целью конкурса является формирование цельного архитектурно-художественного пространства сквера, посвящённого строителям бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Скульптурная композиция должна символизировать трудовой подвиг жителей Улан-Удэ и Бурятии в строительстве БАМ в суровых природно-климатических условиях, в том числе в условиях вечной мерзлоты, - сообщают в комитете.
Мемориальный комплекс должен включать в себя монумент и памятные доски с именами около 100 БАМовцев. Эскизное решение должно гармонично сочетать элементы традиционных декоративно-художественных мотивов и современной пластики, быть выразительным, оригинальным и актуальным, детально проработанным и завершённым.
В конкурсе могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы: архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. Победители получат денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей.
Открытый конкурс проводится до 1 февраля 2022 года. Имена призёров и победителя конкурса объявят 1 февраля.
Отметим, один памятник строителям БАМа в Улан-Удэ уже имеется. Это работа московского скульптора Олега Кирюхина. Сейчас памятник из бронзы стоит в сквере в микрорайоне Энергетик.
Прежде многие годы эта скульптурная композиция из бронзы украшала сквер у кинотеатра «Дружба». Когда кинотеатр снесли, а на его месте построили Русский драмтеатр, памятник перенесли в Энергетик. Хотя ветераны-бамовцы просили не «ссылать» его из центра города, а передать в Северобайкальск. Власти города от того, чтобы подарить свой памятник, отказались.
Летом 2021 года скульптуру развернули, чтобы она больше не смотрела в сторону школы, будучи «спиной» к скверу. Развернуть памятник решили, чтобы символизировать выход молодёжи во взрослую жизнь.