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В Улан-Удэ появится ещё один памятник строителям БАМа

В Улан-Удэ появится ещё один памятник строителям БАМа
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии создадут новый мемориальный комплекс в сквере

В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучший эскиз мемориального комплекса, посвящённого строителям БАМа. Он разместится в сквере по улице Лимонова.

Будущий мемориальный комплекс установят по обращению строителей БАМа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Конкурс на лучшее эскизное решение мемориального комплекса проводит комитет по архитектуре и градостроительству по поручению правительства Бурятии.

- Целью конкурса является формирование цельного архитектурно-художественного пространства сквера, посвящённого строителям бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Скульптурная композиция должна символизировать трудовой подвиг жителей Улан-Удэ и Бурятии в строительстве БАМ в суровых природно-климатических условиях, в том числе в условиях вечной мерзлоты, - сообщают в комитете.

Мемориальный комплекс должен включать в себя монумент и памятные доски с именами около 100 БАМовцев. Эскизное решение должно гармонично сочетать элементы традиционных декоративно-художественных мотивов и современной пластики, быть выразительным, оригинальным и актуальным, детально проработанным и завершённым.


В конкурсе могут принять участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы: архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы. Победители получат денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей.

Открытый конкурс проводится до 1 февраля 2022 года. Имена призёров и победителя конкурса объявят 1 февраля.

Отметим, один памятник строителям БАМа в Улан-Удэ уже имеется. Это работа московского скульптора Олега Кирюхина. Сейчас памятник из бронзы стоит в сквере в микрорайоне Энергетик.

Прежде многие годы эта скульптурная композиция из бронзы украшала сквер у кинотеатра «Дружба». Когда кинотеатр снесли, а на его месте построили Русский драмтеатр, памятник перенесли в Энергетик. Хотя ветераны-бамовцы просили не «ссылать» его из центра города, а передать в Северобайкальск. Власти города от того, чтобы подарить свой памятник, отказались.

Летом 2021 года скульптуру развернули, чтобы она больше не смотрела в сторону школы, будучи «спиной» к скверу. Развернуть памятник решили, чтобы символизировать выход молодёжи во взрослую жизнь.
памятник БАМ

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