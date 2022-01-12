В Улан-Удэ появится ещё один памятник строителям БАМа

Мемориальный комплекс должен включать в себя монумент и памятные доски с именами около 100 БАМовцев. Эскизное решение должно гармонично сочетать элементы традиционных декоративно-художественных мотивов и современной пластики, быть выразительным, оригинальным и актуальным, детально проработанным и завершённым.

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