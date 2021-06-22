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В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа

В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Архитекторы решили, что скульптура не должна смотреть в сторону школы

Скульптуру в сквере «Строителям Байкало-Амурской магистрали» установили по-новому, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Скульптурная композиция из бронзы московского скульптора Олега Кирюхина «БАМ - Дорога дружбы» многие годы украшала сквер у кинотеатра «Дружба». Когда кинотеатр снесли, а на его месте построили Русский драмтеатр, скульптуру перенесли в центр микрорайона Энергетик. Здесь построили фонтан, обустроили территорию и разбили одноимённый сквер.

Первоначально скульптура смотрела в сторону школы, «спиной» к скверу. Архитекторы, обсудив такое расположение, предложили её развернуть в сторону сквера, что может символизировать выход молодёжи во взрослую жизнь.




Сегодня скульптура с фонтаном стала центральной в сквере, объединяющем комплекс из детского сада №113 «Капитошка» и школы №57 имени Героя России Алдара Цыденжапова.

На сегодня подрядная организация расширяет площадку перед скульптурой, обустраивает дополнительные заасфальтированные дорожки к новому корпусу детского сада №113 «Капитошка» и строит пандус.

На аллеях планируется установить 10 скамеек и 24 светодиодных уличных светильника. На завершающем этапе подрядчики отремонтируют чашу фонтана, будет обновлена вся плитка на постаменте и на самом фонтане.




памятник
 
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