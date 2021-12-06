В нём приняли участие юниоры до 24 лет
С 3 по 4 декабря в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования проводились в спортивном зале республиканской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, победителями и призёрами первенства в весовых категориях стали:
57 кг
1 место - Жаргал Баяндуев (РСШОР)
2 место - Баир Баяндуев (РСШОР)
3 место - Чингис Чагдуров (РСШОР)
3 место - Ринчин Гармаев (СШОР-7)
61 кг
1 место - Ананда Дашиев (СШОР-10)
2 место - Арсалан Дандсаранов (СШОР-7)
3 место - Тахмасиб Наджафов (РСШОР)
3 место -Дамдин Цыренжапов (СШОР-7)
65 кг
1 место - Саян Жигзымаев (РСШОР)
2 место - Чимит Жамсаранов (СШОР-9)
3 место - Балдан Дондоков (СШОР-7)
3 место - Руслан Толстиков (СШОР-7)
70 кг
1 место - Эрдэм Шарастепанов (РСШОР)
2 место - Виктор Жербаев (СШОР-9)
3 место - Цыден Цыденов (СШ-12)
74 кг
1 место - Никита Жаргалов (СШОР-7)
2 место - Сандан Гармаев (СШОР-7)
3 место - Цырен Дугаржапов (РСШОР)
79 кг
1 место - Буянто Шадапов (РСШОР)
2 место - Тумэн Бодиев (РСШОР)
3 место - Василий Огдонов (СШОР-10)
86 кг
1 место - Артур Елбаскин (РСШОР)
2 место - Ринчин Яндапов (СШОР-7)
3 место - Кирилл Эрхитуев (СШОР-7)
92 кг
1 место - Аюр Нимаев (РСШОР)
2 место - Андрей Елбаскин (РСШОР)
3 место - Борис Хаптагаев (РСШОР)
97 кг
1 место - Амгалан Бакшеев (СШОР-7)
2 место - Алдар Дышенов (РСШОР)
3 место - Айдар Санжиев (СШОР-9)
125 кг
1 место - Илья Жибалов (РСШОР)
2 место - Даниил Барголов (СШОР-7)
3 место - Данзан Доржиев (СШОР-7)
Напомним, ранее в РСШОР прошло первенство республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
В Улан-Удэ провели ещё одно первенство по вольной борьбе
Общество, Фото:
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