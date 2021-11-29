В турнире приняли участие юниоры до 21 года
27 ноября в Улан-Удэ прошло награждение победителей первенства Бурятии по вольной борьбе. Соревнования проходили в республиканской спортивной школе олимпийского резерва среди юниоров до 21 года.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, призёрами стали:
Весовая категория 57 кг
1 место - Баир Баяндуев (РСШОР)
2 место - Эрдэни Ивахинов (РСШОР)
3 место - Эрдэм Дамдинов (СШ-12)
3 место- Цыренов Бато-Доржо (РСШОР)
Весовая категория 61 кг
1 место - Ринчин Ринчинов (СШОР-7)
2 место - Алдар Шойжинимаев (СШОР-9)
3 место - Александр Сындыхеев (СШОР-9)
3 место - Дамдин Цыренжапов (СШОР-7)
Весовая категория 65 кг
1 место - Евгений Доржиев (РСШОР)
2 место - Даниил Токорев (СШОР-10)
3 место - Николай Бажеев (СШОР-10)
3 место - Дмитрий Куприянов (СШОР-7)
Весовая категория 70 кг
1 место - Игорь Упхоев (СШОР-10)
2 место - Тамир Ешинимаев (СШ-12)
3 место - Лев Гергенов (РСШОР)
3 место - Аркадий Карпов (СШОР-10)
Весовая категория 74 кг
1 место - Сандан Гармаев (СШОР-7)
2 место - Цырен Дугаржапов (РСШОР)
3 место - Бадма Намсараев (СШОР-9)
3 место - Бато Дамбаев (РСШОР)
Весовая категория 79 кг
1 место - Аюр Цырежапов (СШОР-7)
2 место - Галсан Очиров (СШОР-9)
3 место - Павел Большедворский (СШОР-9)
Весовая категория 86 кг
1 место - Максим Судаков (РСШОР)
2 место - Артур Елбаскин (РСШОР)
3 место - Бато Доржиев (РСШОР)
Весовая категория 92 кг
1 место - Аюр Нимаев (РСШОР)
2 место - Александр Галсанов (СШОР-7)
3 место - Борис Хаптагаев
Весовая категория 97 кг
1 место - Айдар Санжиев
2 место - Алдар Дышенов
Весовая категория 125 кг
1 место - Илья Жибалов (РСШОР)
2 место - Владимир Харханов (СШОР-7)
3 место - Павел Иванов (СШОР-7)
В Бурятии состоялось борцовское первенство
Общество, Фото:
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