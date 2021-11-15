В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора, сегодня коронавирус в Бурятии преодолел отметку «66 000». На утро 15 ноября в Бурятии зарегистрировано 66 231 случай заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 47% (30 984) приходится на жителей Улан-Удэ.







Амбулаторное лечение и наблюдение сегодня проходят 3958 человек.







Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 койки: занято – 1308, свободно 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 86 %.





