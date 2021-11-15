В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 66 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора, сегодня коронавирус в Бурятии преодолел отметку «66 000». На утро 15 ноября в Бурятии зарегистрировано 66 231 случай заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 47% (30 984) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 58 892 человек, в том числе 160 за последние сутки.
Умерли за последние сутки шесть больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что пятеро из них были старше 65 лет, один человек – младше этого возраста. За всё время в Бурятии от коронавируса скончались 2073 пациента с COVID-19.
Число госпитализированных растёт, сегодня их стало более 1,3 тысячи. Всего в стационарах получают лечение 1308 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки их стало больше на чем 30.
В отделениях реанимации находятся 129 пациентов. Из них 77 человек – старше 65 лет. На ИВЛ – 77 больных (из них старше 65 лет – 44).
Амбулаторное лечение и наблюдение сегодня проходят 3958 человек.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 койки: занято – 1308, свободно 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 86 %.
В конце минувшей недели управление Роспотребнадзора по Бурятии дало разъяснения по пропускной системе по QR-кодам. Как сообщал «Байкал-Daily», в республике они будут работать до конца года.
В минздраве Бурятии рассказали о количестве вакцины «Спутник Лайт».