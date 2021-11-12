В Бурятии Роспотребнадзор дал разъяснения по QR-кодам

В управлении Роспотребнадзора дали ответы на самые часто задаваемые вопросы о пропускной системе по QR-кодам



Пропускная система по QR-кодам в Бурятии продлена до 31 декабря. В связи с этим управление Роспотребнадзора ответило на самые актуальные вопросы, которые им задают жители Бурятии.



Что такое QR-код и как его получить пожилым людям, не имеющим смартфона или доступа в Интернет?



QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом — это код, который присутствует в сертификатах о прививках против COVID-19 или о перенесённом не менее шести месяцев назад заболевании. QR-код выдается только тем лицам, которые зарегистрированы на портале «Госуслуги».



В случае, если нет возможности зарегистрироваться на «Госуслугах» или подтвердить учётную запись и, соответственно, получить QR-код, можно запросить бумажный вариант сертификата в медицинской организации.



Если на «Госуслугах» всё же есть учётная запись, можно самостоятельно распечатать сертификат с воспроизведенным на нём QR-кодом, либо обратиться в МФЦ.



Что необходимо делать, если в личном кабинете портала «Госуслуг» не приходит QR-код для привитого или переболевшего COVID-19?



В случае, если данные о перенесённом заболевании или вакцинации не отображаются на «Госуслугах», необходимо обратиться в медицинскую организацию, где вы наблюдались, когда болели COVID-19, или проходили вакцинацию против коронавирусной инфекции. Возможно, возникла техническая ошибка — в этом случае её исправят, и соответствующие данные, в том числе и QR-код, появятся в личном кабинете.



Как быть беременным?



Беременным женщинам также необходим QR-код.



Женщинам, у которых срок беременности более 21 недели, при посещении общественных мест необходимо предоставить сертификат о профилактических прививках против COVID-19 или о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад либо заключение о медицинском отводе.



Если срок беременности меньше 21 недели, необходимо предоставить сертификат о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад, либо заключение о медицинском отводе.



Где именно требуются QR-коды?



QR-код необходим для пропуска в предприятия общественного питания, торговые центры, торговые комплексы, а также торгово-развлекательные комплексы, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.



Может ли справка из поликлиники о вакцинации заменить QR-код?



Да, посетитель также может предоставить бумажный вариант сертификата о профилактических прививках против COVID-19 или о перенесённом заболевании коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад либо заключение о медицинском отводе, выданное медицинской организацией.



На основании чего выдаётся медицинский отвод от вакцинации?



Медицинский отвод оформляется в том случае, если есть противопоказания к прививке против COVID-19. Необходимо обратиться к терапевту или профильному специалисту, который определит наличие противопоказаний. Само решение о выдаче заключения принимает врачебная комиссия той медицинской организации, к которой пациент прикреплён.





