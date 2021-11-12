В Бурятии рассказали о количестве вакцины «Спутник Лайт»

При необходимости минздрав Бурятии будет оформлять заявку на поставку



Жители Бурятии задают в соцсетях вопросы о наличии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», предназначенной для ревакцинации. Это облегчённый вариант «Спутник V», где для выработки иммунитета к ковиду достаточно одной прививки. Поэтому многие жители хотели бы поставить пройти повторную вакцинацию как раз «Лайтом».



Между тем, в соцсетях появляются сообщения о том, что не всегда удаётся найти именно эту вакцину. «Нет вакцины ни в Советском, ни в Октябрьском районе, на горячей линии сообщили, что ждут поступления», - написала улан-удэнка.



«Байкал-Daily» обратился за разъяснением в минздрав Бурятии. Как выяснилось, по данным на 12 ноября, в медицинских организациях имеется 4 164 доз «Спутника Лайт».



К слову, всего вакцин (всех видов) на 12 ноября в республике насчитывалось 65 140 доз.



- Поставки вакцин в субъекты Российской Федерации осуществляются федеральным поставщиком вакцин с учетом оперативной обстановки в регионах. На данный момент неизвестны сроки и объёмы поставок «Спутник Лайт», - пояснили в минздраве Бурятии.



При необходимости министерство сформирует заявку в официальном письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на поставки этойвакцины.



Отметим, 11 ноября стало известно о том, что «Спутник Лайт» закончился в соседнем Забайкальском крае. «Однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в настоящее время отсутствует в медицинских организациях края», - официально сообщил минздрав Забайкалья. Заявку на поставку новой партии уже отправили в Москву.

