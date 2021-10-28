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Иркутской области выделили 78 млн для пострадавших от наводнения

Иркутской области выделили 78 млн для пострадавших от наводнения
Общество,  Фото:pixabay.com
Ещё 27 семей получат жилищные сертификаты по решению суда

Правительство Российской Федерации дополнительно выделило Иркутской области 78,8 миллиона рублей на выплаты гражданам, чьё жилье было утрачено в результате наводнения 2019 года. Средства направят гражданам, которые подтвердили своё право на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья на основании повторных обследований пострадавших жилых помещений и судебных решений. Свидетельства получат ещё 27 семей.

В результате масштабного наводнения в Иркутской области летом 2019 года непригодными для проживания и подлежащими сносу были признаны 7810 жилых помещений. Владельцы 7669 из них получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было направлено около 23 миллиардов рублей.

По 141 жилому помещению свидетельства не были выданы из-за отсутствия права на получение выплаты и отсутствия граждан, имеющих право собственности на разрушенное жильё, что подтверждено органами прокуратуры и Росреестром. В этом числе – 50 семей, которые подали заявки на получение жилья из государственного жилищного фонда Иркутской области.

Также в судах рассматриваются исковые заявления по оспариванию решений межведомственных комиссий о проведении капитального ремонта, либо об установлении фактов владения утраченными жилыми помещениями. На начало 2021 года таких заявлений было 214. На сегодняшний день по 27 заявлениям приняты решения в пользу истцов, по 44 заявлениям судебные решения ещё не приняты. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область наводнение недвижимость жилье жилищный сертификат суд

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