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Затоплено больше двух тысяч домов: Иркутская область «тонет»

Затоплено больше двух тысяч домов: Иркутская область «тонет»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области, где бушует паводок, потоками воды сносит дома

25 июня синоптики пообещали в Иркутской области сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с. В этот же день появляются сообщения о подтопленных приусадебных участков в селе Новостройка Черемховского района. Также в Нижнеудинском районе был заблаговременно эвакуирован детский оздоровительный лагеря «Заря», находящийся на берегу реки Уда.

К вечеру 26 июня уже были затоплены пять населённых пунктов Тайшетского и Нижнеудинского районов. Превысил критический уровень реки Бирюса.

- Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей, - отмечал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.



Утром 27 июня уровень воды в реках Уда, Ия, Ока, Белой и Иркут превышал критической в несколько десятков сантиметров. Было подтоплено уже более 700 домов, муниципальные дороги и обрушались мосты.

Сегодня ситуация ухудшилась. Уже в 20 населённых пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского района подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок.

- Повреждено 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Эвакуированы 842 человека, в их числе 181 ребёнок. Задействовано 17 пунктов временного размещения.



Местные жители сообщают, что потоками воды уносит дома и хозяйственные постройки. Сельчане ждут помощи на крышах. Уже погибло множество домашних животных. Люди спасают животных, сами закидывая их на крыши.

Появились тревожные сообщения о мародёрстве. «Самая дикость - мародеры, которые на лодках вместо спасения земляков грабят опустевшие дома», - говорится в одном из сообщений.

«И порт и фабрика плывёт» .

«Мама сидит на крыше, ждёт помощи. Машины проехать не могут. Ограду и огород потихоньку заполняет водой. Надеюсь, что МЧСники снимут людей с крыш и помогут по мере возможности»;

«О господи, страшно как держитесь, сил, терпения вам», – писали люди в социальных сетях.



На помощь иркутским спасателям на вертолете Ми-8 прибыли коллеги из Красноярска, стало известно сегодня.

Однако в интернете люди пишут, что помощь доходит очень медленно или вовсе не доходит.

«Нижнеудинский район село Привольное и село Порог, затопило очень сильно. На улице Остравная села Привольное сейчас находятся мои родные, соседи, они не могут перебраться на другую улицу, их никто не спасает. Помощи нет».

«МЧС бездействует. Отвечают, что нет у них ни лодок, ни раций, ни шиша. Но, выезжают и даже спасли пару человек. Держись, Нижнеудинск и район»

В Нижнеудинск общественники открыли пункт приёма сбора самых необходимых вещей, продуктов питания и питьевой воды для пострадавших.

В МЧС предупреждают: с 28 по 30 июня из-за сильных, очень сильных дождей уровень воды резко повысится.




 
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