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Завтра в Бурятии завоют сирены

Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество,  Фото:pexels.com
Состоится проверка систем оповещения

6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Людей просят сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.
МЧС

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