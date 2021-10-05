Состоится проверка систем оповещения
6 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.
С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).
- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Людей просят сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, Фото:
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