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В Бурятии завоют сирены

В Бурятии завоют сирены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В среду пройдёт проверка системы оповещения

3 марта в Бурятии пройдёт комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения.

С 10:40 по 10:43 будут звучать сирены комплексной системы экстренного оповещения населения. После чего на телеканалах 1-го мультиплекса будет транслироваться проверочный сигнал в течение минуты.

Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Бурятии и гостей республики сохранять спокойствие.

сирены
 
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