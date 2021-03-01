В Бурятии завоют сирены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В среду пройдёт проверка системы оповещения



3 марта в Бурятии пройдёт комплексная проверка готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения.



С 10:40 по 10:43 будут звучать сирены комплексной системы экстренного оповещения населения. После чего на телеканалах 1-го мультиплекса будет транслироваться проверочный сигнал в течение минуты.



Республиканское агентство ГО и ЧС призывает жителей Бурятии и гостей республики сохранять спокойствие.



