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Агинский лучник получит 400000 рублей за «серебро»

Агинский лучник получит 400000 рублей за «серебро»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
В Чите встретили призёра чемпионата мира по стрельбе из лука Галсана Базаржапова

Сегодня утром, 30 сентября, забайкальский спортсмен Галсан Базаржапов прилетел в столицу Забайкалья из США, завоевав второе место на чемпионате мира по стрельбе из лука. Встречали серебряного призёра представители министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

- Сегодня мы встретили нашего победителя подарили ему подарок – часы от губернатора Забайкальского края. Завтра в 10:00 в минспорте состоится пресс-конференция, где вручим ему сертификат на единовременную выплату в размере 400000 рублей. Ещё раз хочу поздравить Галсана и его тренера Балту Цынгуева с высокой наградой. Это очень значимая победа для Забайкальского спорта, – сказал исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.

Напомним, что уроженец села Зугалай Могойтуйского района Агинского Бурятского округа Галсан Базаржапов и Елена Осипова из Ростовской области стали серебряными призёрами чемпионата мира в командных соревнованиях среди смешанных пар по стрельбе из лука. В золотом финале уступили титулованным лучникам из Южной Кореи. Чемпионат мира по стрельбе из лука проходил с 21 по 26 сентября в городе Янктон, штат Южная Дакота, США. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край чемпионат мира стрельба из лука спорт

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