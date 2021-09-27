Лучник из Агинского округа завоевал «серебро» чемпионата мира

Общество, Фото: всемирная федерация стрельбы из лука

Соревнования проходили в США



Галсан Базаржапов из Забайкальского края и Елена Осипова из Ростовской области стали серебряными призёрами чемпионата мира в командных соревнованиях среди смешанных пар по стрельбе из лука. В финале они уступили лучникам из Южной Кореи 0-6.



- Да, на сегодняшний день Южная Корея пока сильнее. Весь мир мечтает их обыграть, иногда получается, но очень часто – нет. Ан Сан трёхкратная олимпийская чемпионка Токио, и теперь двукратная чемпионка мира. Ким Вуджин – олимпийский чемпион Токио, в Янктоне также стал двукратным чемпионом мира. Вот с такими приходится бороться нашим лучникам, – рассказал главный тренер спортивной сборной команды Забайкальского края по стрельбе из лука Балта Цынгуев.



Чемпионат мира по стрельбе из лука проходил с 21 по 26 сентября в городе Янктон американского штата Южная Дакота. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.





