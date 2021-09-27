 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

Лучник из Агинского округа завоевал «серебро» чемпионата мира

Лучник из Агинского округа завоевал «серебро» чемпионата мира
Общество,  Фото:всемирная федерация стрельбы из лука
Соревнования проходили в США

Галсан Базаржапов из Забайкальского края и Елена Осипова из Ростовской области стали серебряными призёрами чемпионата мира в командных соревнованиях среди смешанных пар по стрельбе из лука. В финале они уступили лучникам из Южной Кореи 0-6.

- Да, на сегодняшний день Южная Корея пока сильнее. Весь мир мечтает их обыграть, иногда получается, но очень часто – нет. Ан Сан трёхкратная олимпийская чемпионка Токио, и теперь двукратная чемпионка мира. Ким Вуджин – олимпийский чемпион Токио, в Янктоне также стал двукратным чемпионом мира. Вот с такими приходится бороться нашим лучникам, – рассказал главный тренер спортивной сборной команды Забайкальского края по стрельбе из лука Балта Цынгуев.

Чемпионат мира по стрельбе из лука проходил с 21 по 26 сентября в городе Янктон американского штата Южная Дакота. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.


стрельба из лука Агинский Бурятский округ Забайкальский край чемпионат мира спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Жителям Иркутской области вручили государственные награды
Общество, 27.09.2021
Также они были удостоены почётных званий и благодарностей
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
В Улан-Удэ высадили живую изгородь из 600 яблонь
Общество, 27.09.2021
Зелёные насаждения появились на улице Кирова, по обе стороны от дороги
Иркутский журнал получил знак «Золотой фонд прессы-2021»
Иркутский журнал получил знак «Золотой фонд прессы-2021»
Общество, 27.09.2021
В Москве отметили литературно-художественный журнал «Сибирячок»
В Иркутской области за неделю произошло 9 ДТП с детьми
В Иркутской области за неделю произошло 9 ДТП с детьми
Общество, 27.09.2021
19 несовершеннолетних получили травмы, 1 ребёнок погиб
Читинец поверил мошеннику и в взял крупный кредит
Читинец поверил мошеннику и в взял крупный кредит
Общество, 27.09.2021
Мужчина переводил деньги на «безопасные ячейки»
УФССП по Бурятии рассказало о новом сервисе
УФССП по Бурятии рассказало о новом сервисе
Общество, 27.09.2021
Работодатели теперь могут делегировать полномочия сотрудникам через Госуслуги
Улан-удэнцам дали шанс на то, чтобы новый мост не стал «Президентским»
Улан-удэнцам дали шанс на то, чтобы новый мост не стал «Президентским»
Общество, 27.09.2021
В Бурятии запустят итоговое голосование по названию третьего моста через Уду
В Бурятии возникли вопросы к Кубку России по эндуро на мотоциклах
В Бурятии возникли вопросы к Кубку России по эндуро на мотоциклах
Общество, 27.09.2021
Ответов по финансированию крупного всероссийского турнира потребовали на сессии Народного Хурала
В Улан-Удэ студенты вынуждены ходить в техникум по проезжей части
В Улан-Удэ студенты вынуждены ходить в техникум по проезжей части
Общество, 27.09.2021
В ситуацию вмешалась детский омбудсмен Бурятии
Музей пожарной охраны Бурятии стал доступен онлайн
Музей пожарной охраны Бурятии стал доступен онлайн
Общество, 27.09.2021
Некоторые экспонаты имеют иконки с описанием
В Улан-Удэ необычным способом реанимируют ржавые урны
В Улан-Удэ необычным способом реанимируют ржавые урны
Общество, 27.09.2021
Улан-удэнцы приводят «космические» сравнения. ВИДЕО
На учении «Селенга-2021» военные померились силой. Видео
На учении «Селенга-2021» военные померились силой. Видео
Общество, 27.09.2021
На российско-монгольском учении «Селенга-2021» устроили состязания по национальным видам спорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^