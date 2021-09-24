Пенсионеров Бурятии приглашают на кастинг шоу «Ты супер! 60+»

Телекомпания НТВ объявила Кастинг программы «Ты супер! 60+», сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.
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Участниками конкурса могут стать одинокие пенсионеры возраста от 60 лет, по разным причинам оставшиеся без заботы родных и близких (проживающие в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с ними, обладающие незаурядными вокальными способностями
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Участники проекта будут выбраны во время удалённого кастинга.
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Конкурс пройдёт в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ.
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Приём заявок на конкурс уже стартовал и продлится до 15 декабря. Для того, чтобы попасть на прослушивание, участнику необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней видео с одной или несколькими песнями, а также видео с рассказом о себе.
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Для заявки необходимо указать свой возраст, населённый пункт, кумиров и другие данные. Как подать заявку, подробно описано на сайте минсоцзащиты населения Бурятии. Также заявку и видеозаписи можно отправить по электронной почте а адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru
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