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Пенсионеров Бурятии приглашают на кастинг шоу «Ты супер! 60+»

Пенсионеров Бурятии приглашают на кастинг шоу «Ты супер! 60+»
Общество,  Фото:pexels.com
Приём заявок уже стартовал

Телекомпания НТВ объявила Кастинг программы «Ты супер! 60+», сообщили в министерстве социальной защиты населения Бурятии.

Участниками конкурса могут стать одинокие пенсионеры возраста от 60 лет, по разным причинам оставшиеся без заботы родных и близких (проживающие в домах престарелых, домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с ними, обладающие незаурядными вокальными способностями

Участники проекта будут выбраны во время удалённого кастинга.

Конкурс пройдёт в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ.

Приём заявок на конкурс уже стартовал и продлится до 15 декабря. Для того, чтобы попасть на прослушивание, участнику необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней видео с одной или несколькими песнями, а также видео с рассказом о себе.

Для заявки необходимо указать свой возраст, населённый пункт, кумиров и другие данные. Как подать заявку, подробно описано на сайте минсоцзащиты населения Бурятии. Также заявку и видеозаписи можно отправить по электронной почте а адрес vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае жюри этого шоу покорила 82-летняя жительница села Тарбагатай Юлия Чебунина. Она спела композицию «Ой, снег-снежок». А после станцевала чечётку.



6+ 

шоу ТВ пенсионеры

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