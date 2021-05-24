82-летняя жительница Бурятии станцевала чечётку на шоу «Ты супер!60+»

Мужчина с сыном не смогли спастись – утонули. Затем умерла невестка, муж, с которым Юлия Чебунина прожила без малого 70 лет.







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выступление участницы из Бурятии - с 20 минуты 20 сек.





На шоу она спела композицию «Ой, снег-снежок». Почти все члены жюри нажали на кнопки, кроме композитора и продюсера Игоря Крутого. Ведущий, зная о том, что Юлия Хайдаровна танцует чечётку, попросил исполнить её танец. После этого Игорь Крутой сдался и дал добро, также нажав кнопку.

82-летняя пенсионерка из Бурятии, жительница села Тарбагатай, Юлия Чебунина выступила на шоу «Ты супер! 60+».Перед номером жительницы Бурятии в программе рассказали о её жизни. Как оказалось, за свою долгую жизнь Юлия Хайдаровна похоронила мужа и двоих сыновей. «Тяжело пришлось, очень тяжело, но боль уходит, конечно. Когда не вспоминать, боль уходит. Но когда уже вспомнишь, она и заходит вновь. Так что, говорят, что позабыть можно, но забыть… не знаю. Тяжело», - отмечает сама бабушка в сюжете.- Один сын покончил с собой, Юлия Хайдаровна только тяжело вздыхает – личное что-то, не хотел жить. Другой сын жить хотел и хотел, чтобы жил его шестилетний сынишка. Однажды во время рыбалки мальчик упал с лодки в воды бурной реки, - говорится в передаче.- Конечно, это выступление было не на четыре кнопки, но когда вы показали чечётку, тут устоять сложно, поэтому получайте четыре, - прокомментировал именитый композитор.Все члены жюри высказались тепло в адрес бабушки из Бурятии.- У меня так давно нет ни бабушек, ни дедушек, и вот наблюдать сегодня за вами для меня было таким удовольствием, схожим – как будто я приехала бы в гости к своей бабушке. Было ощущение такое – что вы не чужой мне человек. Я нажала эту кнопку, потому что я вами любовалась, потому что почувствовала что-то такое родное, семейное, теплое, как бы это было, наверное, бы дома, - сказала певица Ирина Дубцова.- Залихватская песня, классно спели, - похвалила её исполнительница Диана Арбенина.Однако в финал Юлия Чебунина не смогла пройти.Проект «Ты супер! 60+» НТВ запустил после успешного шоу «Ты супер!», в котором участвовали дети из детдомов и приёмных семей. На этот раз организаторы обратили внимание на пожилых людей, которые по тем или иным причинам остались без поддержки родных и близких.