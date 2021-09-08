Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей республики
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 76 человек. Из них в Улан-Удэ 37.
Суточный прирост впервые за долгое время опустился ниже отметки «80». Таких показателей не было всё лето, значительная часть которого прошла под знаком третьей волны коронавируса. Прежде суточный прирост больше 70-ти, но меньше 80-ти заболевших фиксировался только в конце мая.
Заболеваемость в последние дни невысокими темпами, но идёт на спад. Так, если вчера заболели 76 человек, позавчера их было 82, до этого 84, 86, 90, 89, 88, 90, 92, 91, 93, 95, 99 и т.д. 21 августа заболеваемость впервые с начала лета опустилась ниже отметки «100», а ниже отметки «90» - 1 сентября.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 57 099. Из них 49% (27 823) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 49 245 жителей Бурятии. Накануне вылечились 37 пациентов, ещё 117 человек дополнительно сняли с наблюдения.
Умерли за минувшие сутки двое больных коронавирусом. В оперштабе уточнили, что они были старше 65 лет.
С начала пандемии от коронавируса скончался 1791 житель Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 327 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 23 меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 46 пациентов (из них старше 65 лет – 29). На ИВЛ – 26 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 402 койки: занято – 327, свободно – 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 81 %.
Количество пациентов на амбулаторном лечении и наблюдении наконец опустилось ниже отметки «1000» и на сегодня составляет 955 человек.
Число контактных лиц – 6804 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с начала работы мобильных групп по профилактике COVID-19 рейдами охвачено 169 398 объектов.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 80
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