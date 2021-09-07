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В Бурятии мобильные группы проверили почти 170 тысяч объектов

В Бурятии мобильные группы проверили почти 170 тысяч объектов
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Зампред правительства Бурятии поблагодарил за эту работу

В Бурятии продолжает работу республиканский штаб по профилактике коронавирусной инфекции. С начала работы мобильных групп по профилактике COVID-19 рейдами охвачено 169 398 объектов. Проведены профилактические беседы с 366 922 жителями республики о необходимости соблюдения масочного режима и мер предосторожности при посещении мест массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Мобильные группы по профилактике коронавирусной инфекции начали работу в апреле 2020 года.

- Вот уже полтора года в комплексе мероприятий по обеспечению профилактики коронавируса участвуют государственные и муниципальные служащие, полиция, противопожарная служба, эпидемиологическая служба. В режиме повышенной готовности эти полтора года мы обеспечиваем безопасность на объектах. Я хочу поблагодарить все службы за эту работу. В составе 75 мобильных групп у нас ежедневно в рейды выходят порядка 200 специалистов. И эта работа проводится для того, чтобы не допустить вспышки и рост инфекции – это существенная помощь и медикам, и самим жителям Бурятии, - отметил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба Пётр Мордовской.

За минувшие сутки в республике проверена 821 организация. За нарушения антиковидных требований составлено 132 административных протокола.


коронавирус профилактика

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