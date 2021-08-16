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Забайкалье приобретёт медикаменты для льготников

Забайкалье приобретёт медикаменты для льготников
Общество,  Фото:pixabay.com
На эти цели правительством РФ выделено региону 14 миллионов рублей

Забайкальскому краю выделены дополнительные средства на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Об этом заявил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

- Дополнительно выделено 14 миллионов рублей на лекарства и медицинские изделия для льготных категорий граждан. Социальная помощь предоставляется инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Прошу оперативно организовать соответствующую работу для обеспечения забайкальских льготников необходимыми лекарствами, – дал поручение региональному министерству здравоохранения Андрей Кефер.

Численность получателей данной меры социальной поддержки в регионе составляет более 27 тысяч человек. Всего в 2021 году на указанные цели в бюджете Забайкалья предусмотрено порядка 440 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края.

Напомним, что на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий Бурятия получит более 12,7 миллионов рублей.
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