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Льготники Бурятии получат бесплатные медикаменты на 12,7 млн рублей

Льготники Бурятии получат бесплатные медикаменты на 12,7 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Услуга предоставляется инвалидам и чернобыльцам

В России на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 1,6 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бурятия из этой суммы получит более 12,7 млн рублей. Документ, подтверждающий объём финансирования для региона, размещён на сайте кабмина РФ.

Эта сумма – нераспределённый резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 году на обеспечение льготников бесплатными медикаментами. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Теперь она составляет 929,8 рубля на одного человека в месяц. Решение потребовало дополнительного финансирования. Вопрос обсуждался на заседании правительства 6 августа.

Всего в 2021 году на бесплатные лекарства для льготников в бюджете предусмотрено более 38,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.
Бурятия льготы лекарственные препараты инвалиды социальная защита населения

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