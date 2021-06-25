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Житель Бурятии попросил у президента США вид на жительство

Житель Бурятии попросил у президента США вид на жительство
Общество,  Фото:страница Алексея Семёнова
Улан-удэнец Алексей Семёнов потерял свой бизнес из-за пандемии

Бизнесмен из Улан-Удэ Алексей Семёнов через Instagram обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить ему и его семье вид на жительство в Америке.

 

Предприниматель рассказал, что оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса и остался один на один со своей проблемой.

- Так получилось, что в 1998 году в возрасте 20 лет, только придя с армии, я попал в аварию и с тех пор передвигаюсь на инвалидной коляске. Я не на секунду не унывал, я всегда развивался, шёл вперёд, учился, работал. До недавнего времени у меня был свой бизнес – небольшая мастерская по ремонту автомобилей. Когда пришла пандемия коронавируса, моё правительство сказало: «Мы вводим локдаун, закройся. В этот период мы окажем тебе материальную помощь, и ты не будешь платить налоги», - рассказывает Алексей Семёнов.

Алексей закрыл на время свой бизнес и не работал указанный период. К тому же, он серьёзно заболел, и ему вырезали гангрену. Находясь в больнице, он заразился коронавирусом.

Когда пришло время уплаты налогов за прошлый год, Алексею Семёнову выписали счёт и заставили платить.

- Мне сказали: «Плати. Плати с пеней». Я сказал: «Так вы же сказали, что я не буду платить налоги». Мне сказали: «Плати», арестовали все мои счета, я вынужден был взять кредит, заплатить налог за тот период, когда я не работал. Поэтому я хочу обратиться к вам, чтобы вы в виде исключения предоставили мне и моей семье вид на жительство в Соединённых Штатах Америки. Я знаю, что Америка – страна возможностей, свободная страна и там буду жить, радоваться жизни и почувствую себя человеком, - добавил предприниматель.

Также Алексей заявил, что на своей Родине ему больше некому и не во что верить.

За менее чем сутки видео репостнули множество пользователей. Сейчас ролик набрал около восьми тысяч просмотров.

- Дорогие друзья, пожалуйста, не надо меня хейтить, это очень выстраданное решение, - отметил Алексей Семёнов.

В комментариях подписчики поддержали Алексея. Многие пожелали ему, чтобы видео дошло до того, кому оно адресовано.

- Поддерживаю, Алексей. Сколько можно выживать, а не жить, - написала подписчица.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2016 году Алексей Семёнов стал главным героем телешоу Первого канала «Мужское/Женское». Выпуск с ним назвали «Невозможное возможно», рассказав о потрясающей силе воли улан-удэнца. В студии он как раз делился успехами своего бизнеса, спортивными достижениями и даже показал танец на коляске.  
США
 
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