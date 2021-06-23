Ограждение установили, чтобы подобных случаев больше не было
На подстанции села Подлопатки Мухоршибирского, куда накануне провалился молодой бык, огородили маслоприёмник, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
«Чтобы больше несчастных случаев не было», - говорится в сообщении.
Пиломатериал предоставил глава поселения. На месте работали хозяин бычка, глава поселения и бригада Мухоршибирского РЭС.
Как сообщал «Байкал-Daily», провалившегося в маслоприёмник бычка Ваську вызволяли 14 человек. Пока бык ждал помощи, его кормила и поила дежурная подстанции села Подлопатки.
В Бурятии огородили маслоприёмник, куда провалился бычок
Общество, Фото:
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