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В Бурятии спасли провалившегося в маслоприёмник бычка Ваську

В Бурятии спасли провалившегося в маслоприёмник бычка Ваську
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Пока бычок был в плену, его кормила дежурная

В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии на головной подстанции в маслоприёмник упал бычок. Клич о помощи бросили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Бычка вытащили с помощью деревянного подъёмника. В спасении участвовали 14 человек: оперативно-выездная бригада Мухоршибирского РЭС, специалисты администрации поселения, местные жители и хозяин животного.

Пока бычок находился в плену, его кормила и поила дежурная подстанции села Подлопатки.

Хозяин животного благодарен всем жителям села за отзывчивость.

- Бычок жив и здоров, чувствует себя отлично. Как хорошо, что у нас есть отзывчивые люди, не бросили в беде бычка Ваську, - сказала Галина Гороховская, начальник оперативно-диспетчерской группы Мухоршибирского РЭС.

Сейчас опасную территорию огораживают, чтобы больше в яму никто не упал.

Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом в Иволгинске пожарные вытащили из колодца собаку, которая просидела там два дня.

домашние животные
 
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