Пока бычок был в плену, его кормила дежурная
В селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии на головной подстанции в маслоприёмник упал бычок. Клич о помощи бросили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Бычка вытащили с помощью деревянного подъёмника. В спасении участвовали 14 человек: оперативно-выездная бригада Мухоршибирского РЭС, специалисты администрации поселения, местные жители и хозяин животного.
Пока бычок находился в плену, его кормила и поила дежурная подстанции села Подлопатки.
Хозяин животного благодарен всем жителям села за отзывчивость.
- Бычок жив и здоров, чувствует себя отлично. Как хорошо, что у нас есть отзывчивые люди, не бросили в беде бычка Ваську, - сказала Галина Гороховская, начальник оперативно-диспетчерской группы Мухоршибирского РЭС.
Сейчас опасную территорию огораживают, чтобы больше в яму никто не упал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом в Иволгинске пожарные вытащили из колодца собаку, которая просидела там два дня.
В Бурятии спасли провалившегося в маслоприёмник бычка Ваську
Общество, Фото:
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