Малышка получила незначительные травмы
В Октябрьском районе Улан-Удэ в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства травмирования ребёнка, сообщает пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, накануне происшествия родители девочки заключили договор с компанией о проведении комплекса работ по бурению на их участке водозаборной скважины. В момент происшествия ребёнок с матерью находился в ограде дома. Девочка подбежала к неогороженной скважине и упала в пробуренное отверстие. При падении в яму на глубину около 3 метров ребёнок получил незначительные травмы. Общая глубина скважины для воды составила 87 метров, диаметром в 50 сантиметров.
По результатам проведения магнитно-резонансной томографии опасности жизни и здоровья девочки нет. От госпитализации малышки родители отказались.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение, - заключили в региональном Следкоме.
Как сообщал «Байкал-Daily», вызволяли девочку спасатели управления по ЧС по городу при содействии пожарного расчёта пожарно-спасательного отряда.
В Улан-Удэ следователи разбираются в падении девочки в трёхметровую яму
Общество, Фото:
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