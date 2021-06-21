Малышка упала в пустоту возле скважины
Накануне вечером в Улан-Удэ 1,5-годовалая девочка провалилась под землю. На территории частного дома малышка зашла за дом, где находится скважина глубиной 87 метров, диаметром 50 см. Здесь имелась пустота, куда и упал ребёнок на глубину более трёх метров. За помощью люди обратились к спасателям управления по ЧС по городу.
- Для безопасности ребёнка и не допущения дальнейшего падения было принято решение использовать верёвочную петлю. Спустя 40 минут спасатели при содействии пожарного расчёта пожарно-спасательного отряда подняли и передали девочку медицинским работникам. Угрозы жизни и здоровью нет, имеется ссадины на спине. Девочка направлена в детскую республиканскую клиническую больницу на дополнительное обследование, - сообщили в управлении по ЧС по Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии восьмилетний ребёнок упал в колодец. Мальчика вытащили сотрудники вневедомственной охраны.
В Улан-Удэ девочка провалилась под землю
Происшествия, Фото:
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