В Ангарске соберутся сильнейшие велогонщики России

Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту



В Иркутской области со 2 по 7 мая пройдут всероссийские многодневные соревнования по велоспорту-шоссе, приуроченные к празднованию Дня Победы. Ожидается, что в соревнованиях в Ангарске примут участие около 200 сильнейших велогонщиков из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв; Пензенской, Свердловской и Иркутской областей; республик Хакасия и Бурятия.



Торжественное открытие многодневной велогонки состоится 2 мая в 10:45 на месте старта, на 1846 км автодороги Р-255 «Сибирь». В этот же день в 11:00 часов начнётся индивидуальная гонка на время. 3, 4 и 6 мая пройдут всероссийские соревнования в многодневной групповой гонке. Завершит серию стартов чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе в парной гонке (7 мая).



Сборную Иркутской области представят сильнейшие спортсмены страны. Это мастер спорта, член сборной команды России Денис Максимов, победительница первенства России среди юниорок, бронзовый призёр чемпионата России среди женщин Дарья Бунеева, победитель и призёр всероссийских соревнований Валерий Штин и другие.



В индивидуальной гонке на время будут участвовать мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки 2003-2004 годов рождения, имеющие не ниже первого спортивного разряда. Для них предусмотрены дистанции на 20 и 25 км.



В многодневной гонке могут принять участие мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки 2003-2004 годов рождения, имеющие не ниже первого спортивного разряда. Для них 3, 4 и 6 мая состоится групповая гонка на разные дистанции.



На чемпионате и первенстве СФО к участию допускаются мужчины и женщины; юниоры и юниорки 2003-2004 годов рождения, имеющие не ниже первого спортивного разряда; юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения, имеющие не ниже второго спортивного разряда. Спортсмены будут соревноваться в парной гонке на дистанции 25 км.



Всероссийские соревнования пройдут на территории Иркутской области в 29 раз. На турнире участники могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.



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