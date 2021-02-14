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Празднование Белого месяца продолжается в музее в Улан-Удэ

Празднование Белого месяца продолжается в музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничная программа продлится до 17:00

В воскресенье, 14 февраля, последний день празднования Белого месяца в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Мероприятие начинается в 13:00 и продлится до 17:00.

Сагаан Үбгэн в своей резиденции с 13:00 до 16:00 будет слушать стихи и песни детей и вручать сладкие призы.

В 12:00, 14:00 и 16:00 проведут конкурсы по поеданию бууз. Последний день будет действовать акция, по которой жители Бурятии смогут бесплатно посетить сегодня в музей, придя в любом национальном костюме: бурятском, семейском, эвенкийском и других. Всех гостей также бесплатно будут угощать разными сортами чая.

Ансамбль «Тоонто» и «Алтан булаг» станцуют на разных площадках ёхор, вовлекая в него всех желающих гостей музея. Также на территории музея для посетителей установлены тематические фотозоны, где можно получить кадры на память, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фоторепортаж с первого дня празднования можно посмотреть по ссылке.


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Сагаалган
 
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