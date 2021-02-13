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Сагаалган празднуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятий

Сагаалган празднуют в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. В этом году в музее он будет отмечаться три дня — 12, 13 и 14 февраля с 13 часов.

Накануне в резиденцию Сагаан Yбгэна, находящуюся на территории музея, приехал Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебник поздравил Белого старца и гостей музея с наступлением Нового года по лунному календарю, участвовал в мероприятиях, танцевал ёхор с улан-удэнцами и фотографировался со всеми желающими.

Также в музее среди посетителей прошёл конкурс по поеданию бууз. Ведущим конкурса выступил Ким Харганаев. «Буузное» состязание состоится 13 и 14 февраля: в 12:00, 14:00 и 16:00.

Кроме того, в течение двух дней посетители музея смогут принять участие в традиционных бурятских играх, различных мероприятиях, угоститься разными сортами чая и т.д. Для горожан, пришедших в любом национальном костюме, 12, 13 и 14 февраля будет организован бесплатный вход в музей. А от поляны напротив базы «Оранж Хаус» будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.

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Сагаалган Праздники
 
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