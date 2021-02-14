 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 февраля

13 февраля

12 февраля

Популярное

Житель Бурятии спас из огня бабушку

Житель Бурятии спас из огня бабушку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пенсионерка в детстве угощала молодого человека черёмухой

Житель Бурятии стал участником всероссийского проекта «Герои среди нас» за спасение 90-летней пенсионерки.

23-летний житель города Кяхта Кяхтинского района Бурятии Анатолий вместе с семьёй подъезжал к дому родителей, то увидел чёрный дым, стелющийся по улице. Подъехав туда, Анатолий увидел горящий дом, крыша которого была полностью охвачена огнём. Снаружи никого не было, и молодой человек предположил, что что жильцы внутри в пылающего здания. На тот момент спасателей ещё не было.

Через дверь в дом попасть не удалось: горела не только крыша, но и веранда. Он бросился к окну и начал стучать. Буквально через несколько секунд показалась пенсионерка. Она находилась в комнате, которая пока не горела, но начинала заполняться дымом.

- Я не могу их открыть, что-то заклинило! - в слезах кричала бабушка, отчаянно дёргая за ручку старой рамы.

Анатолий понял, что нужно действовать быстро. Он выбил стекло и с улицы принял пенсионерку на руки, чтобы не упала. К счастью, надышаться дымом она не успела.

Спасённая женщина оказалась подругой его бабушки. В детстве Анатолий частенько забегал к ней, и она угощала мальчишку черёмухой.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно наградили 14-летнюю школьницу медалью «Доблесть и отвага» за спасение детей на пожаре.
спасение пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии спас из огня бабушку
Житель Бурятии спас из огня бабушку
Общество, 14.02.2021
Пенсионерка в детстве угощала молодого человека черёмухой  
Верующие Бурятии запустили «коней удачи» (фоторепортаж)
Верующие Бурятии запустили «коней удачи» (фоторепортаж)
Общество, 14.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с ритуала вывешивания хии моринов с дацана на Верхней Берёзовке 
В Бурятии днём до -26 градусов
В Бурятии днём до -26 градусов
Общество, 14.02.2021
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
Бурятская певица представила клип на песню о Сагаалгане
Бурятская певица представила клип на песню о Сагаалгане
Общество, 13.02.2021
В ролике снялись родные артистки Сэсэг Аюшеевой
Сергей Зверев поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
Сергей Зверев поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
Общество, 13.02.2021
На своей странице он также опубликовал благопожелание на бурятском языке
Улан-удэнка перевела мошеннику почти 2 млн
Улан-удэнка перевела мошеннику почти 2 млн
Общество, 13.02.2021
Аферист представился сотрудником банка
Коронавирусом заразились ещё 105 человек в Бурятии
Коронавирусом заразились ещё 105 человек в Бурятии
Общество, 13.02.2021
За минувшие сутки скончался один пациент
Сагаалган празднуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Сагаалган празднуют в Этнографическом музее в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Общество, 13.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятий
В Улан-Удэ днём до -15 градусов
В Улан-Удэ днём до -15 градусов
Общество, 13.02.2021
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Бурятии осуждённые слепили из теста буузы и боовы
В Бурятии осуждённые слепили из теста буузы и боовы
Общество, 12.02.2021
В колонии прошёл мастер-класс по тестопластике
В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану (фоторепортаж)
В Улан-Удэ прошёл концерт, посвящённый Сагаалгану (фоторепортаж)
Общество, 12.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятий на площади Советов
Старт работы нового телеканала «Буряад ТВ» отложили
Старт работы нового телеканала «Буряад ТВ» отложили
Общество, 12.02.2021
«Требуют решения организационно-правовые вопросы», - объяснили перенос сроков в команде канала
В Бурятии наградили девочку, спасшую детей на пожаре
В Бурятии наградили девочку, спасшую детей на пожаре
Общество, 12.02.2021
Ей вручили медаль «Доблесть и отвага»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^