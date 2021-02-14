Житель Бурятии спас из огня бабушку







Как сообщал «Байкал-Daily», недавно наградили 14-летнюю школьницу медалью «Доблесть и отвага» за спасение детей на пожаре.

Житель Бурятии стал участником всероссийского проекта «Герои среди нас» за спасение 90-летней пенсионерки.23-летний житель города Кяхта Кяхтинского района Бурятии Анатолий вместе с семьёй подъезжал к дому родителей, то увидел чёрный дым, стелющийся по улице. Подъехав туда, Анатолий увидел горящий дом, крыша которого была полностью охвачена огнём. Снаружи никого не было, и молодой человек предположил, что что жильцы внутри в пылающего здания. На тот момент спасателей ещё не было.Через дверь в дом попасть не удалось: горела не только крыша, но и веранда. Он бросился к окну и начал стучать. Буквально через несколько секунд показалась пенсионерка. Она находилась в комнате, которая пока не горела, но начинала заполняться дымом.- Я не могу их открыть, что-то заклинило! - в слезах кричала бабушка, отчаянно дёргая за ручку старой рамы.Анатолий понял, что нужно действовать быстро. Он выбил стекло и с улицы принял пенсионерку на руки, чтобы не упала. К счастью, надышаться дымом она не успела.Спасённая женщина оказалась подругой его бабушки. В детстве Анатолий частенько забегал к ней, и она угощала мальчишку черёмухой.