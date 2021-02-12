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В Бурятии наградили девочку, спасшую детей на пожаре

В Бурятии наградили девочку, спасшую детей на пожаре
Общество,  Фото:пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии
Ей вручили медаль «Доблесть и отвага»

В Бурятии следователи наградили 14-летнюю школьницу медалью «Доблесть и отвага».

- Руководителем следственного управления в рамках ежегодной патриотической инициативы Следственного комитета «Юные герои» в центральный аппарат направлено представление с просьбой о награждении отважной школьницы. Председатель Следственного комитета РФ отметил мужество, самоотверженность и отвагу девочки и наградил её ведомственной медалью «Доблесть и отвага», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Как оказалось, 2 апреля 2020 года утром в селе Енгорбой Закаменского района женщина затопила печь в доме, затем вышла в огород и стала заниматься хозяйством. Внутри остались спать трое детей. Через некоторое время в жилище от печи произошло возгорание. Хозяйка дома увидела, что из входной двери идёт дым, забежала внутрь и стала звать детей.

Её старшая 14-летняя дочь Ксения, обнаружив пожар, вынесла из горящего дома на руках младшего брата и передала его матери. Затем девочка вернулась в дом, откуда пыталась вывести сестру, но путь к двери был отрезан огнём. Тогда Ксения, не растерявшись, прошла к окну и через проём передала сестру матери, после чего самостоятельно выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.

Сотрудники следственного управления посетили школу, в которой обучается девочка, и в торжественной обстановке в присутствии её одноклассников и учителей вручили юной героине награду. После этого они провели со школьниками урок мужества, а также рассказали о своей работе и ответили на вопросы детей.


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