 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

Искусанной собаками улан-удэнке пересадили кожу на лицо

Искусанной собаками улан-удэнке пересадили кожу на лицо
Общество,  Фото:pixabay.com
Операция длилась шесть часов

Сильно искусанной собаками 20-летней улан-удэнке провели операцию по пересадке кожи на лицо. Об этом рассказали родственники девушки. По их словам, очень тяжёлая операция проходила в понедельник и длилась шесть часов. Татьяну оперировали три бригады врачей.

- Господи, дай ей сил всё выдержать сейчас и потом! В течение нескольких дней Танюше практически нельзя шевелиться, голову необходимо держать в неподвижном состоянии, - поделились родные.

Пересаживали ткани на лицо из ротовой полости и с живота. Сейчас девушка не может самостоятельно есть, лекарства и питание получает внутривенно.

«Каждый день для неё — это борьба с болью», - говорят родные.

Во вторник её перевели из реанимации в палату.

На днях улан-удэнку навещал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Во время визита в больницу он повстречался не только с родственниками девушки, но и с врачом, который проводил операцию. Валуев сказал, что у девушки не просто рваные раны, у не её практически нет лица.

Страшное нападение собак на улан-удэнку произошло 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Собаки разодрали одежду, сильно искусали лицо, не оставив на нём живого места и терзали другие части тела.

Некоторое время девушка находилась в искусственной коме, вскоре после происшествия она была транспортирована на лечение в Москву.
операция медицинская помощь собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские вузы проверяет прокуратура
Бурятские вузы проверяет прокуратура
Общество, 28.01.2021
Такие проверки проходят по всей России  
О вакцинации от «короны» рассказывают в трамваях Улан-Удэ
О вакцинации от «короны» рассказывают в трамваях Улан-Удэ
Общество, 28.01.2021
Врачи и добровольцы ответили на вопросы пассажиров
Знаменитая бабушка-конькобежка вновь рассекает по льду Байкала
Знаменитая бабушка-конькобежка вновь рассекает по льду Байкала
Общество, 28.01.2021
В этом году байкальская конькобежка Любовь Мореходова отметит 80-летний юбилей
Жители Бурятии могут обратиться в военную прокуратуру по телефону доверия
Жители Бурятии могут обратиться в военную прокуратуру по телефону доверия
Общество, 28.01.2021
Можно также направлять письменные заявления военному прокурору
В Бурятии подполковник из Росгвардии стал почётным донором России
В Бурятии подполковник из Росгвардии стал почётным донором России
Общество, 28.01.2021
В первый раз Сергей Бадашкеев сдал кровь в 90-е
В Улан-Удэ завезли компьютеры и телевизоры в новую школу №40
В Улан-Удэ завезли компьютеры и телевизоры в новую школу №40
Общество, 28.01.2021
Строительство нового здания школы подходит к концу
В Бурятии красавицам-Дангинам вручат три эксклюзивные короны
В Бурятии красавицам-Дангинам вручат три эксклюзивные короны
Общество, 28.01.2021
Короны изготовил известный кузнец и ювелир Владимир Табитуев
В Бурятии на деревья вешают кабачки
В Бурятии на деревья вешают кабачки
Общество, 28.01.2021
Так птицы смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи
Известный уральский модельер полетал над Байкалом
Известный уральский модельер полетал над Байкалом
Общество, 28.01.2021
На поездку на Байкал дизайнер Дмитрий Шишкин потратил сотни тысяч рублей
В Улан-Удэ задержали блогера Дмитрия Баирова
В Улан-Удэ задержали блогера Дмитрия Баирова
Общество, 28.01.2021
По некоторым данным, родные Баирова написали заявление о похищении
Бурятия лишилась этапа Кубка мира по боксу в 2021 году
Бурятия лишилась этапа Кубка мира по боксу в 2021 году
Общество, 28.01.2021
В планы вновь вмешалась пандемия коронавируса
В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка
В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка
Общество, 28.01.2021
Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей
В Бурятии смонтировали фильм по рассказу Намжила Нимбуева
В Бурятии смонтировали фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Общество, 28.01.2021
Съёмочная группа начинала работу с 4 часов утра  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^