Операция длилась шесть часов
Сильно искусанной собаками 20-летней улан-удэнке провели операцию по пересадке кожи на лицо. Об этом рассказали родственники девушки. По их словам, очень тяжёлая операция проходила в понедельник и длилась шесть часов. Татьяну оперировали три бригады врачей.
- Господи, дай ей сил всё выдержать сейчас и потом! В течение нескольких дней Танюше практически нельзя шевелиться, голову необходимо держать в неподвижном состоянии, - поделились родные.
Пересаживали ткани на лицо из ротовой полости и с живота. Сейчас девушка не может самостоятельно есть, лекарства и питание получает внутривенно.
«Каждый день для неё — это борьба с болью», - говорят родные.
Во вторник её перевели из реанимации в палату.
На днях улан-удэнку навещал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Во время визита в больницу он повстречался не только с родственниками девушки, но и с врачом, который проводил операцию. Валуев сказал, что у девушки не просто рваные раны, у не её практически нет лица.
Страшное нападение собак на улан-удэнку произошло 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Собаки разодрали одежду, сильно искусали лицо, не оставив на нём живого места и терзали другие части тела.
Некоторое время девушка находилась в искусственной коме, вскоре после происшествия она была транспортирована на лечение в Москву.
Искусанной собаками улан-удэнке пересадили кожу на лицо
Общество, Фото:
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