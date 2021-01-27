Депутат Госдумы Николай Валуев пообщался с врачом, проводившим улан-удэнке операцию
Родные 20-летней улан-удэнки, сильно искусанной собаками, опубликовали ролик про визит депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валуев приходил в гости к девушке, однако не смог встретиться с жительницей Улан-Удэ, поскольку в тот день у неё была операция. Николай Валуев принёс пострадавшей цветы и фрукты.
Как выяснилось, он поговорил во время своего визита не только с родными девушки, но и с врачом, который проводил операцию.
- Мне многое приходилось повидать, но вот травма, которая получила эта девочка, поражает жестокостью. Именно отношением животного к человеку. Очень тяжёлые травмы, - рассказал ему медик.
Сам Валуев на видео отметил, что у девушки не просто рваные раны.
- Врач как несколько минут назад пришёл после операции. Это та история, в которой пострадала девушка в Бурятии. У неё практически нет лица. Это действительно не просто рваные раны, которые случаются от покусов собак - характер повреждений говорит о том, что человека не просто рвали, а рвали с целью съесть. И ели заживо. И, к сожалению, подобные случаи происходят по всей стране. Это абсолютно точно, - рассказал он.
Кроме того, Валуев подробно поведал о ситуации, сложившейся в стране с безнадзорными животными, и о необходимости внесения изменений в закон.
Страшный инцидент произошёл 23 декабря в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо, а также другие части тела.
После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии. Сейчас ей проводятся операции.
Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
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