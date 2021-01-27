 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»

Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
Происшествия, 
Депутат Госдумы Николай Валуев пообщался с врачом, проводившим улан-удэнке операцию

Родные 20-летней улан-удэнки, сильно искусанной собаками, опубликовали ролик про визит депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валуев приходил в гости к девушке, однако не смог встретиться с жительницей Улан-Удэ, поскольку в тот день у неё была операция. Николай Валуев принёс пострадавшей цветы и фрукты.

Как выяснилось, он поговорил во время своего визита не только с родными девушки, но и с врачом, который проводил операцию.

- Мне многое приходилось повидать, но вот травма, которая получила эта девочка, поражает жестокостью. Именно отношением животного к человеку. Очень тяжёлые травмы, - рассказал ему медик.

Сам Валуев на видео отметил, что у девушки не просто рваные раны.

- Врач как несколько минут назад пришёл после операции. Это та история, в которой пострадала девушка в Бурятии. У неё практически нет лица. Это действительно не просто рваные раны, которые случаются от покусов собак - характер повреждений говорит о том, что человека не просто рвали, а рвали с целью съесть. И ели заживо. И, к сожалению, подобные случаи происходят по всей стране. Это абсолютно точно, - рассказал он.

Кроме того, Валуев подробно поведал о ситуации, сложившейся в стране с безнадзорными животными, и о необходимости внесения изменений в закон.

Страшный инцидент произошёл 23 декабря в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Собаки напали на 20-летнюю девушку. Псы повалили её на землю, сильно искусали и обезобразили лицо, а также другие части тела.

После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии. Сейчас ей проводятся операции.


собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
Валуев о покусанной собаками улан-удэнке: «Рвали с целью съесть»
Происшествия, 27.01.2021
Депутат Госдумы Николай Валуев пообщался с врачом, проводившим улан-удэнке операцию
Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами
Улан-удэнец выбросил наркотики перед росгвардейцами
Происшествия, 27.01.2021
Наркотики были в свёртке и в пластиковой бутылке
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
В Улан-Удэ взяткодателя оштрафовали на полмиллиона
Происшествия, 27.01.2021
Коммерческий директор дал взятку в 143 тысячи рублей
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Несколько домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, 27.01.2021
Отключение произошло из-за ремонтных работ
Следователи разбираются в нападении собак на юную улан-удэнку
Следователи разбираются в нападении собак на юную улан-удэнку
Происшествия, 26.01.2021
Правоохранители устанавливают полную картинку происшествия
На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки
На девочку в Улан-Удэ напали хозяйские собаки
Происшествия, 26.01.2021
По предварительным данным, собак было три
В Улан-Удэ собаки покусали 9-летнюю девочку
В Улан-Удэ собаки покусали 9-летнюю девочку
Происшествия, 26.01.2021
Происшествие вновь случилось в посёлке Забайкальский
В Бурятии пожар едва не уничтожил дом
Происшествия, 26.01.2021
На момент пожара жильцов не было в квартирах
В Бурятии учителя потушили пожар
В Бурятии учителя потушили пожар
Происшествия, 26.01.2021
Загорелась веранда дома
Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Улан-удэнец украл телефон у работницы гостиницы
Происшествия, 26.01.2021
Он продал сотовый на одном из рынков города
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
В Бурятии на пожаре погибла бабушка
Происшествия, 26.01.2021
72-летняя женщина жила дома одна

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^